Volkswagen : toutes les nouveautés 2023

Volkswagen ID.3 restylée

L’année 2023 sera marquée par plusieurs nouveautés pour Volkswagen. Que ce soit pour les modèles électriques ou les modèles thermiques, des nouveautés incontournables sont au programme ! Voici les modèles attendus en détails.

Volkswagen ID.3 restylée

La compacte électrique de Volkswagen sera rafraichie dès 2023. Avec au menu, une face avant dynamisée pour lui donner plus de caractère. Cette ID.3 restylée devrait aussi corriger ses lacunes à l’intérieur, en abandonnant les touches capacitives tant décriées par les clients. Le système d’infodivertissement MIB 3 sera aussi remplacé pour faciliter l’ergonomie. Enfin, on attend des progrès sur la qualité perçue, qui n’est pas au niveau de la Golf 8.

Des modifications qui ne seront peut-être pas suffisantes pour relancer les ventes face à une concurrence en plein essor. Les commandes sont déjà ouvertes, mais avec des livraisons qui ne débuteront que fin 2023. Voilà l’un des soucis du modèle : des délais de livaison à rallonge, et une gamme restreinte pour faciliter la production mais qui réduit le choix pour les clients.

Volkswagen Tiguan 2023 – image : Motorauthority

Volkswagen Tiguan 3

Depuis quelques années, les SUV ont la cote : Volkswagen dispose désormais d’une vaste gamme en thermique avec les Taigo, T-Roc, Tiguan et Touareg.

Le plus vieux de la gamme sera renouvelé l’année prochaine. Le nouveau Volkswagen Tiguan sera certainement la dernière génération du modèle à être disponible en hybride. Ce Tiguan 3 conservera des moteurs essence et diesel avec hybridation légère MHEV, et sera aussi décliné en hybride rechargeable pour ses versions les plus puissantes. De quoi limiter les émissions de CO2 de sa gamme. Comme toujours les versions les moins puissantes seront en deux roues motrices, et la transmission intégrale sera proposée sur les versions hybrides rechargeables voire les thermiques les plus puissants.

Avec un gabarit en hausse, le design sera entièrement revu pour lui donner un air de famille avec les derniers modèles de la marque. En matière de technologies, ce best-seller sera proposé avec la conduite autonome de niveau 3.

Ce nouveau Tiguan est attendu pour le second semestre 2023.

Volkswagen Golf restylée – Image : latestcarnews.net

Volkswagen Golf restylée

Le restyling de la Golf 8 est attendu pour la fin de l’année 2023. Ce sera l’occasion pour les designers de lui offrir un style plus dynamique pour la face avant, ce qui ne sera pas un mal. Les blocs optiques remaniés accueilleront une nouvelle signature lumineuse à LED. En partie haute de la calandre, la ligne lumineuse à led qui fait le lien entre les phares sera conservée. C’est surtout en partie basse que la Golf évoluera avec un bouclier au dessin moins sage.

A l’intérieur, les ingénieurs Volkswagen ont dans l’optique de revoir entièrement l’ergonomie qui a été très critiquée, y compris par le nouveau patron de la marque ! Comme sur l’ID.3, ce sera l’abandon des touches capacitives au profit de touches classiques. Le système multimédia sera aussi revu en profondeur.

Du côté des motorisations, la Golf est l’une des compactes les mieux pourvues avec des puissances allant jusqu’à 320 ch en essence, des diesel et aussi des hybrides rechargeables de différentes puissantes. Il est fort possible que certaines motorisations disparaissent, pour se recentrer sur les versions bénéficiant d’une hybridation.

Ces trois nouveautés Volkswagen sont donc très importantes pour le constructeur allemand en Europe, qui doit maintenir ses volumes tout en effectuant une bascule progressive vers le tout électrique. Des défis complexes, surtout dans un contexte économique chahuté…