Opel confirme l’arrivée du Frontera, premières images officielles

Opel confirme l’arrivée du Frontera

Opel bénéfice du dynamisme apporté au sein du groupe Stellantis, et aussi des plate-formes communes qui permettent de démultiplier les modèles en limitant les investissements. Cette année va marquer un changement important pour le blitz, qui va faire renaitre le blason « Frontera ». Ce vénérable tout-terrain apprécié dans les années 90 pour ses prix abordables et son look, entre autres, sera cette fois-ci assez différent. Voici ce que nous réserve cet Opel Frontera 2024…

Le Frontera 2024 sera un SUV électrique

Plusieurs nouveautés sont attendues sur le Frontera, et notamment un logo revisité. Annoncé comme un « SUV fun », le nouvel Opel Frontera devrait faire preuve de caractère pour se refaire un nom sur le devant de la scène. Et comme Opel veut devenir une marque électrique dès 2028, il était logique que dès le lancement, le nouveau Frontera soit proposé en 100 % électrique.

Malgré tout, et on s’en doute, des versions thermiques à hybridation légère suivront rapidement pour augmenter les volumes de production.

Opel nous promet de l’habitabilité, des fonctionnalités intelligentes, et des prix attractifs. Des arguments utilisés par des marques comme…Dacia.

Il faut dire que ce nouveau modèle sera un cousin du futur Citroën C3 Aircross, qui veut lui aussi se positionner comme un SUV compact abordable, bien moins cher qu’un Peugeot 3008.

Esthétiquement, ces deux premières images nous confirment une face avant dotée du bandeau noir Vizor, désormais de vigueur sur tous les modèles de la marque. L’image de profil laisse entrevoir des formes assez cubiques, qui confirment une allure assumée de SUV avec un espace à bord important. Sa longueur pourrait donc dépasser les 4,30 m : c’est nettement plus que le Crossland, qui sera remplacé par ce nouveau modèle.

Fabriqué à Trnava en Slovaquie, le nouveau Frontera devrait arriver à l’automne prochain. Il n’aura pas de mal à faire oublier un placide et discret Crossland, ou à faire plus de ventes que l’Astra, qui a disparu des 100 meilleures ventes en 2023 en France.