La nouvelle MG3 arrive au configurateur : voici ses prix et sa gamme

La nouvelle MG3 arrive au configurateur

MG Motors devrait vendre moins de voitures électriques cette année suite à la perte du bonus écologique sur ses modèles fabriqués en Chine. Des promotions ont bien été faites en début d’année pour compenser, mais les ventes devraient fatalement chuter. Pour compenser cette situation, MG élargit sa gamme vers le bas avec une concurrente de nos stars françaises que sont la Clio et la 208. La nouvelle MG3 présentée au dernier salon de Genève est au configurateur MG, et entend bien se faire une place au soleil. Alors ses tarifs sont-ils si bas qu’annoncés ?

Prix de départ à 20000 euros pour la nouvelle MG3

Pour le lancement, les pré-commandes de la nouvelle MG3 se limitent à la motorisation hybride de 195 ch. Une version essence moins chère pourrait ensuite arriver et faire baisser le prix d’appel !

Une puissance de 195 ch bien supérieure celle de la Clio E-TECH 145, qui lui permet de passer de 0 à 100 km/h en 8 s, contre 9,3 s pour la Renault. La vitesse de pointe de la M3 est limitée à 170 km/h, contre 174 km/h pour la Clio.

Avec une batterie d’une capacité brute de 1,83kWh, on s’attendait à ce que les rejets de CO2 soient plus réduits que ceux de la Clio. Mais elle serait homologuée à 100 g de rejets, contre 95 g sur la Clio. La consommation de carburant est légèrement plus élevée : 4,4 L contre 4,2 L.

La citadine produite en Chine accélère donc un peu mieux, mais ne parvient pas à s’imposer au niveau consommation et rejets, avec des chiffres cependant très proches.

Trois niveaux de finition sont proposés sur la nouvelle MG3 : Standard, Comfort et Luxury. Avec des prix qui vont de 20000 euros, à 24000 euros mais ne sont pas encore définitifs car il s’agit pour l’instant de pré-commandes.

MG3 Standard

En entrée de gamme, la MG3 Standard doit se contenter de jantes tôle 15″ avec enjoliveurs. Mais à l’intérieur la dotation demeure déjà assez complète avec de série : système de navigation avec écran de 10,25″, compteur numérique 7″, 3 ports USB, 4 haut-parleurs, bluetooth, Apple Car Play et Android Auto, système E-Call, maintien d’urgence sur la voie, freinage automatique d’urgence, régulateur de vitesse adaptatif, aide au maintien dans la voie, gestion intelligente des feux de route, capteur de luminosité, climatisation automatique, radars arrière, caméra de recul.

Cette MG3 Hybrid Standard s’affiche donc à 20000 euros, contre 23800 euros pour la Clio Evolution E-TECH 145. Une française plus chère, avec un équipement différent : climatisation manuelle, pas de caméra de recul, régulateur non adaptatif, mais des jantes tôle 16″, des projecteurs full LED, et aussi l’allumage automatique des essuie-glaces et des rétroviseurs rabattables électriquement.

MG3 Comfort

Le tarif de la version Comfort n’est curieusement pas encore indiqué par MG !

L’équipement s’enrichit de ces éléments : jantes alliage 16″, essuie-glace arrière, rétroviseurs chauffants à rabattement automatique, pare-soleil avec miroir de courtoisie, bouches d’aération aux places arrière, démarrage sans clé, 6 haut-parleurs. Avouez que l’absence d’essuie-glace arrière sur la version Standard, personne ne s’y attendait. Cette version est donc nettement plus recommandable.

MG3 Luxury

L’appellation Luxury est également présente sur la MG4. Selon MG, le tarif final sera sous la barre des 24000 euros : soit très proche du prix d’une Clio…d’entrée de gamme.

A ce prix, l’équipement sera complet avec en série : Vitres et lunette arrière surteintées, volant chauffant, capteur de pluie, surveillance d’angles morts, Alerte de circulation transversale arrière, Avertissement de changement de voie, phares à LED, caméra 360°, volant en cuir microfibre, sellerie en similicuir et tissu, accès sans clé, sièges avant chauffants, poches aumônières derrière les sièges avant.

MG frappe donc assez fort, sans pour autant brader son nouveau modèle. Le rapport prix-équipements ainsi que le niveau de puissance de 195 ch devraient faire réfléchir de nombreux acheteurs. A condition de faire abstraction sur la fabrication en Chine, et aussi sur les éventuelles difficultés pour l’accès aux pièces détachées, ainsi que des tarifs d’assurance qui pourraient être supérieurs à ceux d’une Clio.

Dans l’immédiat MG propose des réservations moyennant un acompte de 500 euros. Les 1000 premiers clients bénéficieront de deux ans d’entretien offert, mais il ne sera pas possible de négocier de remise commerciale…