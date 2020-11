Sélection shopping novembre : Bardahl, Michelin et E.T.A.I

Polish rénovateur de Bardahl

Voici une sélection d’articles et de livres automobiles que nous ne pouvons que vous conseiller ce mois-ci. Commençons par les produits d’entretien auto de chez Bardahl. Nous présentons régulièrement des produits de la marque que vous retrouverez ici : tests de produits Bardahl. Cette fois-ci voici deux produits qui nous semblent indispensables pour l’entretien de sa carrosserie : un efface rayures et un polish rénovateur. Le polish rénovateur est conçu pour redonner l’éclat du neuf sur une peinture ternie. Autant vous dire que sur une voiture qui a perdu de son éclat, passer un tel polish après un bon nettoyage redonne une brillance très appréciable sur une carrosserie. Le résultat sera particulièrement visible sur certaines peintures non métallisées qui deviennent plus ternes après de longues années d’exposition au soleil.

Polish rénovateur de Bardahl

Bien évidemment, si le résultat sera à la hauteur de vos espérances, il faudra y consacrer un peu de temps. La voiture doit être propre et sèche, il faut passer le polish à l’ombre, en travaillant par petites surfaces. Il faut ensuite passer une seconde microfibre propre. Une telle opération est recommandée pour protéger sa carrosserie, et aussi si vous souhaitez la vendre au meilleur prix ! Deuxième produit de la gamme Bardahl entretien : l’efface rayures renforcé. Ce produit pour les peintures vernies ou brillantes fait disparaître les micro-rayures, et atténue les rayures profondes. C’est là encore votre meilleur allié lorsque vous avez une vente de voiture en cours !

Une Audi A4 après passage du Polish rénovateur de Bardahl

Michelin, le célèbre fabricant de pneumatiques, dispose d’une très belle gamme de produits annexes et accessoires sous le nom « Michelin Lifestyle« . En voici deux qui devraient intéresser bien des automobilistes ! Pour avoir de belles roues tout en ayant des jantes en tôle, Michelin dispose dans sa gamme d’enjoliveurs Michelin NVS. Les lettres NVS se rapportent à « Night Vision System ». Les enjoliveurs comportent un système réfléchissant pour augmenter la sécurité nocturne. Le pouvoir réfléchissant fonctionne jusqu’à 100 mètres, avec des micro-billes qui font réfléchir le faisceau des véhicules arrivant latéralement. Et fort heureusement la sécurité ne se fait pas pour une fois au détriment de l’esthétique, puisqu’elle est invisible. Le design des enjoliveurs est même particulièrement moderne avec un effet bi-ton aluminium et noir mat, comme sur des jantes alliage actuelles. Appelés « 3D Black Edition », ces enjoliveurs sont proposés en différents diamètres de roues, dont le 15″ que nous avons pu essayer. Retrouvez les enjoliveurs Michelin Black Edition

Les enjoliveurs bi-ton MVS signés Michelin

Autre accessoire indispensable dans toute voiture que l’on souhaite garder propre : un jeu de 4 tapis moquette, indispensable lors de l’achat d’une voiture neuve ou d’occasion.

Jeu de tapis Michelin

On termine cette sélection avec un livre E.T.A.I consacré à Giorgetto Giugiaro, le célèbre designer italien à qui on doit entre autres, les Audi 80, Fiat Uno, Panda et Punto, Volkswagen Golf, Alfa Romeo Alfasud et Giulia Sprint GT, Maserati Ghibli, Renault 21 et Bugatti EB 118. Ce livre très pertinent est une traduction de l’ouvrage de Luciano Greggio. On y découvre le travail titanesque réalisé par le designer, avec de magnifiques concept cars qu’on aimerait du coup voir en vrai. Un livre qui plaira aux amateurs de design, et aussi aux amateurs d’italiennes !

Livre sur Giugiaro

Prix public : 59,00 € TTC