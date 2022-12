Renault intègre Waze dans les Austral et Megane E-Tech

C’est une première pour Renault : la marque intègre directement l’application Waze dans deux de ses modèles, les nouveaux Austral ainsi que la Megane E-TECH électrique. L’application sera ainsi disponible dans les véhicules équipés de l’écran OpenR et du système multimédia OpenR Link avec Google intégré.

De cette manière, Waze pourra être affiché en plein écran sur le grand écran vertical de 12″, sans avoir besoin d’utiliser son smartphone.

Jusqu’à présent, les 20 millions d’automobilistes qui utilisent Waze doivent visionner l’application sur leur smartphone, ou encore utiliser les fonctionnalités Android Auto avec ou sans fil lorsque le système multimédia de leur voiture en est doté. Ce qui concerne les voitures récentes, et bénéficiant parfois des systèmes multimédia optionnels.

Renault est le premier constructeur a intégrer directement Waze : les utilisateurs devront toutefois télécharger l’application, soit dans Google Play via l’interface OpenR Link, soit dans l’application My Renault.

Que propose Waze face à Google Maps ?

L’application Waze existe depuis 2008, et a rencontré un vif succès auprès des utilisateurs qui peuvent eux-même fournir directement les informations concernant le trafic. Avec un grand nombre d’utilisateurs, vous avez donc toutes les chances pour que les informations concernant les bouchons et zones de danger soient justifiées.

Waze s’adapte aussi au type de véhicule : voiture, taxi ou moto. Les informations fournies seront différentes selon le véhicule et les voies de circulation possibles.

Pour éviter de prendre un radar, il est possible de régler une alerte de survitesse. Une fonction certes souvent intégrée sur les voitures actuelles.

L’application peut aussi vous renseigner sur la meilleure heure pour prendre le départ et éviter les ralentissements. Autre fonction sympathique : vous pouvez prévenir votre famille ou vos amis de votre horaire d’arrivée directement, avec l’envoi d’un SMS ou d’un message whatsapp.

Vous pouvez aussi renseigner votre vignette Crit’Air, qui vous indiquera les zones dans lesquelles votre voiture est éventuellement interdites. Avec les ZFE et leurs exclusions, cette fonction devrait intéresser de plus en plus d’utilisateurs, mais pas des deux derniers modèles Renault qui ne rencontreront pas de souci à ce niveau-là !