Porsche : toutes les nouveautés 2023-2024

Porsche Macan électrique

Longtemps plébiscité en diesel, le Porsche Macan sera bientôt un modèle 100 % électrique ! Les acheteurs de SUV qui préfèrent un modèle essence ou hybride rechargeable n’auront donc plus qu’à se tourner vers le Cayenne ! Mais Porsche a tout prévu : pendant un certain temps, le Macan électrique sera commercialisé en parallèle de l’actuel Macan thermique. La date de fin du SUV thermique n’est pas encore connue…

Cette nouvelle génération du Macan repose sur une plate-forme électrique intitulée PPE, partagée avec Audi et des modèles comme la future A6 e-tron Sportack et le futur Q6 e-tron. Une plate-forme inédite, qui ne sera donc pas celle utilisée par la Porsche Taycan.

Une version propulsion avec un seul moteur électrique à l’arrière sera proposée en entrée de gamme, complétée par des versions à transmission intégrale qui recevront un second moteur électrique à l’avant. De quoi offrir un niveau de puissance de l’ordre de 600 ch sur les versions les plus puissantes, avec des performances de premier ordre ! Le dynamisme profitera de la présence de l’amortissement actif PASM, et aussi de roues arrière directionnelles.

L’autonomie pourra compter sur une batterie haute capacité de 100 KW, avec charge rapide jusqu’à 270 kW.

Le bagage technique de ce nouveau SUV électrique semble donc assuré pour qu’il devienne rapidement une référence parmi les modèles premium.

Ce nouveau Porsche Macan électrique devrait débuter sa carrière au début de l’année 2024.

Porsche Cayenne restylé

Pour le Cayenne sonnera l’heure du restyling, avec une nouvelle face avant. Le grand SUV devrait s’inspirer de la Taycan pour apporter un peu de fraicheur à son style, avec des blocs optiques redessinés et un nouveau bouclier avant. Large prise d’air, nouvelle signature lumineuse : les modifications devraient être bien visibles. A l’arrière les évolutions devraient se concentrer sur une signature lumineuse inédite, voire un bouclier retouché.

Les deux carrosseries seront concernées : le Cayenne Coupé recevra lui aussi ces évolutions dans le même temps.

Dans l’habitacle, les évolutions concerneront l’adoption d’un nouveau volant, la mise à jour indispensable du système multimédia, de l’instrumentation, ainsi qu’une évolution des inserts décoratifs et des selleries.

Pas de révolution attendue du côté des blocs moteurs, si ce n’est une hausse de puissance pour la version Turbo S E-Hybrid qui pourrait atteindre les 700 ch contre 680 ch actuellement.

Le Cayenne restylé devrait être présenté dès le printemps 2023.

Porsche 911 hybride

En 2023, l’éternelle Porsche 911 va pouvoir elle aussi bénéficier d’un restyling. Ce sera l’occasion pour la sportive de légende de découvrir les joies de l’hybridation. Un challenge pour Porsche, car la hausse de poids et la répartition des masses ne doivent modifier le caractère de cette sportive.

Cette 911 hybride devrait loger sa batterie entre les sièges avant et le moteur arrière, tout en limitant le recours à une batterie de trop grande capacité. Il faut surtout disposer d’un système de refroidissement qui lui permette de se recharger et de délivrer sa puissance en utilisation intensive, comme par exemple sur circuit !

Hybridation rechargeable ou non, technologie uniquement proposée sur la version la plus puissante : les rumeurs vont bon train. Ce qui est certain, c’est que Porsche travaille activement sur ce programme et devrait nous dévoiler une première 911 hybride dès cette année. Elle ne sera sans doute pas la dernière du genre…