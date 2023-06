La prochaine génération d’Audi S5 déjà en cours de tests

La prochaine génération d’Audi S5 déjà en cours d’essais – image : motorionline

La prochaine génération de l’Audi S5 a été surprise en phase de tests en Allemagne : il s’agit de la version sportive de la remplaçante des A4 et A5 Sportback, nos explications.

Une nouvelle Audi A5 et S5 attendue d’ici fin 2023

Audi peaufine les réglages de celle qui va remplacer l’actuelle A4 : comme nous l’avions annoncé précédemment, la nomenclature Audi va évoluer. Désormais les modèles pairs comme A4, Q4, Q6, Q8, seront dédiés aux versions électriques e-tron.

La remplaçante de l’actuelle Audi A4 va donc devenir une A5, pour laisser l’appellation libre à son équivalent électrique. De la même manière, la remplaçante de l’A6 sera une A7 : cela revient à exclure les modèles coupés 4 portes baptisés Sportback.

Mais on peut comprendre qu’Audi ne puisse pas éternellement multiplier le nombre de modèles…

Cette future génération d’A5 reprendra la plate-forme MLB déjà utilisée depuis de nombreuses années, mais avec un certain nombre d’évolutions. Elle permettra toujours d’embarquer des motorisations thermiques, hybrides et hybridres rechargeables. La nouvelle Audi A5 sera une traction avant pour les moteurs les moins puissants, et bénéficiera ensuite de la transmission intégrale Quattro, ce qui sera bien entendu le cas de la sportive S5.

La rivale des Mercedes Classe C et BMW Série 3 pourra donc compter sur une vaste gamme de motorisations. Mais que nous proposera cette S5 2024 sous le capot ? Actuellement c’est un V6 3.0 TDI de 341 ch qu’on retrouve sous le capot des S4 et S5…

On espère plutôt voir le retour d’un moteur essence, pourquoi pas avec de l’hybridation.

La prochaine génération d’Audi S5 déjà en cours d’essais – image : motorionline

Un prototype en partie camouflé seulement

Ce proto d’Audi S5 n’est pas totalement camouflé : il nous laisse entrevoir la forme des blocs optiques à l’avant, mais aussi la découpe du capot. La forme de la calandre Singleframe n’est pas forcément révélatrice, car elle est ici masquée en partie.

De profil, cette S5 2024 adopte bien une silhouette très profilée avec une lunette arrière plongeante : fini, la forme trois volumes traditionnelles de l’A4. Elle présente également un long capot qui évoque la puissance, et un bel empattement. Son gabarit pourrait se rapprocher des 4,80 m de longueur.

A l’arrière, il est assez facile de voir que les feux sont reliés par un bandeau lumineux. Les quatre sorties d’échappement permettent de distinguer cette S5 d’une A5 plus classique.

Globalement le design de cette nouvelle Audi A5 semble donc largement modernisé par rapport aux A4 et A5 Sportback sortantes. Cette carrosserie ne sera pas seule au programme : elle devrait être complétée d’un break Avant, mais aussi de déclinaisons coupé et cabriolet.

Ce modèle devrait être présenté d’ici la fin de l’année 2023.

La prochaine génération d’Audi S5 déjà en cours d’essais – image : motorionline

La prochaine génération d’Audi S5 déjà en cours d’essais – image : motorionline

La prochaine génération d’Audi S5 déjà en cours d’essais – image : motorionline