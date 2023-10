La Citroën 2CV fête ses 75 ans au Conservatoire Citroën

La Citroën 2CV fête ses 75 ans

Citroën marque un moment historique en célébrant le 75e anniversaire de sa légendaire 2 CV, l’un des modèles automobiles les plus iconiques de tous les temps. Cette petite voiture au charme intemporel a laissé une empreinte indélébile sur l’histoire de l’automobile, avec une production totale de 5 114 969 exemplaires entre 1949 et 1990.

Une genèse débutée avant la guerre

La genèse de la 2 CV remonte au projet TPV (Toute Petite Voiture) en 1936, avec pour objectif de créer une automobile abordable, polyvalente et économique. En 1937, le premier prototype roulant du TPV a vu le jour, pesant à peine 370 kg et doté d’un seul phare (conformément à la législation de l’époque). Il pouvait transporter quatre passagers, 50 kg de bagages, et atteindre une vitesse maximale de 50 km/h, le tout avec un confort remarquable.

Bien que 250 modèles de présérie aient été prévus pour être dévoilés au Salon de l’Automobile de Paris en 1939, l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale a empêché leur présentation. Les prototypes existants ont été détruits, à l’exception de quatre exemplaires, qui ont été gardés secrets au Centre d’Essais Citroën de la Ferté-Vidame.

En 1949, la 2 CV a enfin vu le jour sous sa forme de production. Équipée d’un moteur bicylindre à plat de 9 ch, refroidi par air, de 375 cm³, elle pouvait atteindre une vitesse maximale de 50 km/h. La 2 CV de Citroën a révolutionné l’industrie automobile en proposant un véhicule économique et polyvalent. Son design unique et sa polyvalence en ont fait un favori du public, et son caractère économique a fait d’elle la voiture populaire par excellence.

Le succès de la 2 CV s’est également reflété dans ses surnoms, tels que « Deuche » ou « Ugly Duckling, » témoignant de sa renommée mondiale.

La 2CV Charleston

La 2 CV a connu plusieurs évolutions au fil des ans, avec des séries spéciales comme la Spot, la Charleston, ou la Cocorico, ainsi que des améliorations techniques, notamment un moteur de 12 ch et un embrayage centrifuge en 1954.

Cette icône de l’automobile a également parcouru le monde lors de divers raids, tels que le Paris-Kaboul-Paris de 1970, le Paris-Persépolis de 1971, et le raid Afrique d’Abidjan à Tunis en 1973.

Pour célébrer ce 75e anniversaire, un événement automobile spécial est prévu le 7 octobre au Conservatoire Citroën à Aulnay-sous-Bois. Soixante-quinze 2 CV restaurées seront exposées, offrant aux passionnés et au public une occasion unique de découvrir ces trésors automobiles et d’échanger avec les propriétaires.

L’événement sera ouvert au public et permettra de visiter le Conservatoire, abritant près de 250 modèles emblématiques de Citroën, offrant ainsi une plongée fascinante dans l’histoire riche de la marque aux deux chevrons.

La Citroën 2 CV reste une véritable légende de l’automobile, témoignant de l’ingéniosité et de la créativité de Citroën tout en incarnant l’esprit de simplicité, de durabilité et d’accessibilité qui a fait sa renommée depuis 75 ans.