Opel Grandland 2024 : le SUV allemand bientôt dévoilé

Opel Grandland 2024 – illustration : Kolesa

Lancé en 2017, l’Opel Grandland X était le premier SUV du blitz jumelé avec un modèle de PSA. Ce cousin du 3008 a même été produit pendant un temps dans l’usine historique de Peugeot, à Sochaux. L’arrivée sur le marché du nouveau Peugeot 3008 devance celle de la deuxième génération du Grandland, qui devrait être dévoilé dès cette année. Plate-forme, motorisations, design : on vous dit tout sur cette nouveauté très attendue dans les show-rooms Opel !

Un cousin du 3008 qui misera sur l’électrique

Economies d’échelle obligent, le nouveau Grandland sera donc très proche techniquement de son cousin français. Il reprendra à son compte la nouvelle plate-forme STLA Medium, qui sera progressivement généralisée à tous les modèles compacts du groupe Stellantis. Celle-ci est une plate-forme multi-énergies : l’Opel Grandland pourra donc également compter sur des motorisations très variées.

Alors que le destin d’Opel est de passer rapidement au tout électrique, la proposition du Grandland en électrique sera à la fois décisive et inédite pour la marque. Fort heureusement la base technique est plutôt bonne, avec des caractéristiques qui sont dans la très bonne moyenne du segment.

En entrée de gamme, le Grandland sera proposé en 4X2 avec un moteur de 210 ch et une batterie de 73 kWh. Celle-ci lui permettra d’afficher une autonomie déjà convenable, de l’ordre de 530 km : c’est mieux qu’un Tesla Model Y Propulsion, plus proche de 450 km.

La seconde motorisation de 230 ch sera proposée plus tard, avec une grande batterie de 98 kWh : l’autonomie sera alors plus proche des 700 km. Un chiffre qui aura de quoi rassurer les clients ! En revanche avec ce pack de batterie il ne faudra sans doute plus compter sur un bonus écologique, avec un prix supérieur au seuil de 47000 euros…

En haut de gamme, une motorisation à deux moteurs et transmission intégrale sera aussi de la partie, avec 320 ch. Le surcroit de poids ne permettra pas d’afficher autant d’autonomie que la version précédente…et le prix devrait être proche des 60.000 euros.

Comme le 3008, le nouveau Grandland pourra aussi être proposé en hybride, avec le bloc de 136 ch qui fera office de prix d’appel. Une version hybride rechargeable de 180 ch sera une alternative à ceux qui ne sont pas prêts à basculer sur du tout électrique…

L’actuel Grandland

Une silhouette plus classique que le 3008

Surpris en phase de tests sur route, l’Opel Grandland 2024 a déjà montré que les choix pour sa carrosserie n’étaient pas les mêmes que chez Peugeot. Ici pas de carrosserie fastback, mais un profil plus traditionnel, qui favorise la garde au toit de la seconde rangée de sièges, et le volume de coffre. L’image diffusée en ouverture de cet article vous montre un rendu extrapolé réalisé à partir des images de prototypes circulant sur le net.

Ce nouveau Grandland conserve une face avant marquée par le bandeau noir Opel ViZor, et joue ensuite sur les codes traditionnels des SUV pour afficher un style robuste et dynamique à la fois. Pas de révolution ou de prise de risque, mais cela peut plaire à une certaine clientèle.

A l’intérieur, il est aussi possible que l’aménagement soit plus classique que le i-cockpit du 3008. Les écrans devraient tout de même être plus présents que sur l’actuel, une tendance générale…

Totalement inédit de la plate-forme aux motorisations, en passant par le design et les équipements intérieurs, ce nouveau Grandland coiffera la gamme de SUV Opel. La marque devait disposer d’autres modèles supérieurs, mais des arbitrages auraient favorisé d’autres marques notamment italiennes : Opel sera donc moins ambitieux que prévu, en tout cas à moyen terme.