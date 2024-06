Fin de production imminente pour la Citroën C3 III

La Citroën C3 III ne sera bientôt plus produite

Citroën se prépare à la fin de production de sa C3 III. Lancée en 2016, cette troisième génération de la célèbre citadine française a su trouver son public grâce à son design audacieux, ses innovations technologiques et son confort remarquable. L’arrivée de la nouvelle génération et les normes de sécurité GSR 2 imposées en juillet précipitent désormais sa fin de carrière…

Des éléments distinctifs et un confort typé Citroën

Lors de son lancement en 2016, la Citroën C3 III a immédiatement attiré l’attention grâce à son design distinctif et sa personnalité colorée. Inspirée par le concept-car Citroën Cactus, la C3 III a introduit les fameux Airbumps, ces protections latérales en plastique souple, qui ajoutent non seulement une touche esthétique mais offrent aussi une protection contre les petits chocs. Ce look audacieux et moderne a permis à la C3 III de se démarquer sur un marché très compétitif.

L’un des points forts de la Citroën C3 III a toujours été son confort exceptionnel, fidèle à la réputation de la marque aux chevrons. Dotée des sièges Advanced Comfort, la C3 III offre une expérience de conduite plaisante, même sur de longues distances. L’accent mis sur l’ergonomie et l’isolation acoustique a permis de créer une ambiance sereine à bord, renforçant le plaisir de conduite.

Côté technologie, la C3 III n’était pas en reste. Elle a été l’une des premières citadines à proposer une caméra embarquée intégrée, la ConnectedCAM Citroën, qui permet de capturer des photos et vidéos de la route, renforçant à la fois la sécurité et l’expérience utilisateur. Le système d’infodivertissement avec écran tactile, la connectivité Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que les aides à la conduite telles que l’alerte de franchissement involontaire de ligne et la surveillance d’angle mort, ont positionné la C3 III comme une citadine moderne et connectée.

Que des motorisations non électrifiées

La Citroën C3 III a été proposée avec une gamme variée de moteurs essence PureTech et diesel BlueHDi, tous conformes aux normes environnementales du moment. Ces motorisations ont été appréciées pour leur efficacité énergétique et leurs faibles émissions de CO2, sans sacrifier les performances. Elle n’aura pas pu profiter même en fin de carrière des nouvelles motorisations hybrides 48V qui se retrouvent sous le capot de ses cousines Opel Corsa et Peugeot 208. Sa conception l’aura aussi privée d’une version 100 % électrique…

Des exemplaires en stock

Alors que la fin de production est imminente, il est encore possible de trouver des exemplaires sur stock. Les modèles C3 You Puretech 83 ch BVM5 sont bien placés, à partir de 13500 euros seulement ! Par rapport à la nouvelle C3, l’ancienne a aussi le mérite d’exister en diesel, mais les exemplaires neufs encore disponibles se comptent sur les doigts de la main.