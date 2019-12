Livre : BMW, les plus beaux modèles

Le journaliste automobile et écrivain Patrice Vergès s’attaque cette fois aux plus beaux modèles BMW, de 1959 à 1999. Il a choisi 13 modèles emblématiques, présentés chacun avec des photos inédites signées Nicolas Delpierre. Vous reconnaitrez la BMW M1 présente en couverture, le premier modèle siglé du M de Motorsport. Les débuts de cette lignée sont assurés par un modèle magnifique, particulièrement rare car conçu pour une homologation en compétition avec l’impératif de 400 exemplaires vendus pour une utilisation route.

Patrice Vergès a aussi gardé de la place pour des modèles plus accessibles en collection, comme le youngtimer Z3. Vous découvriez également la BMW 700 coupé, la BMW 1800, la Série 2, la CS, les 323/325 E30, le Z1, la M3 E30, la M3 E36, la Série 7 E32…

Notre avis : Ce livre abordable publié chez E.T.A.I dans la collection Autofocus est très agréable à parcourir. Les photos inédites sont superbes, et l’histoire de chaque modèle est ponctué d’expériences de conduite vécues par l’auteur lors de sa longue carrière de journaliste automobile. Que demander de plus ? Ah si, un chapitre pour la Z8, l’une des plus belles BMW !

Prix public : 39,00 € TTC, 160 pages