Un troisième moteur pour le Renault Arkana

Renault Arkana 2021

Annoncé depuis le mois de mars avec deux motorisations, le Renault Arkana revoit sa gamme à la hausse avec un troisième moteur ! Toujours pas de diesel pour le premier SUV coupé du constructeur au losange, mais la variante plus puissante du bloc essence qu’on retrouve également sur la Mégane. Il s’agit du Renault Arkana TCe 160 EDC, avec boîte double embrayage mais également micro hybridation 12V.

Les prix du Renault Arkana TCe 160 EDC débutent à 33050 euros pour la finition Intens, soit 1200 euros de plus que la motorisation de 140 ch EDC de même cylindrée. Ce nouveau moteur sera également proposé en finition RS Line, mais délaissera la finition d’entrée de gamme Zen ainsi que la finition Business destinée aux professionnels.

Les prix du Renault Arkana 2021

Une plus forte puissance, on n’est forcément jamais contre ! Mais le positionnement tarifaire est terriblement proche de la version hybride E-TECH 145, seulement 300 euros de différence.

Vous l’aurez compris, ce nouveau moteur ne sera pas la bonne affaire du moment et ne séduira que ceux qui veulent avoir le plus de puissance sous le capot. Pour les autres, il sera sans doute plus pertinent d’opter pour la version hybride, pas beaucoup moins performante et dotée d’une sobriété appréciable au quotidien. Sans parler de la revente : dans quelques années, une hybride se revendra bien mieux qu’une voiture essence !