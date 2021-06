Un vert métallisé gratuit sur la nouvelle Peugeot 308 !

Peugeot décide de mettre de la couleur dans les rues. Après la Peugeot 208 II proposée en Jaune Faro sans supplément de prix, c’est la nouvelle Peugeot 308 qui va à son tour bénéficier d’une couleur gratuite. Le blanc banquise en teinte gratuite, c’est terminé. Il est d’ailleurs facturé 200 euros, cette teinte de base devient donc une option.

Et au lieu de proposer une autre teinte opaque en peinture gratuite, Peugeot a fait le choix d’offrir la nouvelle teinte vert olivine gratuitement. Celle couleur de lancement va très bien à la nouvelle 308, et bénéficie du rendu et du niveau de protection d’une teinte métallisée. C’est donc un cadeau très sympathique pour les clients.

Pour ceux qui sont réfractaires au vert, il faudra ajouter 650 euros pour du noir perla nera métallisé ou du gris artense métallisé, ou 850 euros pour le blanc nacré, le rouge elixir ou le bleu vertigo.

Alors oui, le vert olivine est très beau sur les finitions GT. Mais quel est le rendu sur les finitions moins chères ? D’après le configurateur Peugeot 308, voici le rendu des versions Active Pack et Allure.

La première finition Active Pack ne fait pas rêver esthétiquement, avec sur la motorisation Puretech 110 des jantes tôle 16″ avec enjoliveurs. Les feux diurnes à LED ne sont pas continus comme sur les finitions hautes. Le prix en revanche est très bas à seulement 24800 euros.

En revanche dès la finition Allure la présentation s’améliore avec les vitres arrière surteintées, une calandre avec des inserts chromés, la jupe arrière noir brillant tout comme les lécheurs de vitres. Sans oublier les Jantes alliage 17 » CALGARY diamantées. Cette finition est proposée à partir de 28200 euros avec la teinte Vert Olivine et la motorisation Puretech 130. Une proposition plutôt bien placée !

La Peugeot 308 Active Pack est un premier prix qui ne fait pas rêver esthétiquement