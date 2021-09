Faire sa carte grise grâce à son buraliste, mode d’emploi

Depuis la fermeture des services dédiés aux cartes grises dans les préfectures et sous-préfectures, les automobilistes sont livrés à eux-mêmes.

Désormais, les procédures à réaliser doivent se faire sur le site de l’ANTS, un site gouvernemental dédié mais qui peut poser certains problèmes à l’usage.

Pour éviter les problèmes, il peut donc être utile de gagner du temps en faisant appel à un professionnel de l’automobile habilité par le Ministère de l’Intérieur qui possède un département ou une branche dédiée aux démarches d’immatriculation de véhicules.

Dépôt Carte grise est un réseau national, créé en 2018, qui compte plusieurs milliers de partenaires à travers la France dont des buralistes.

Les étapes pour faire sa carte grise avec Dépôt Carte Grise

Etape 1 :

-Vous devez récupérer votre kit carte grise chez le buraliste, afin de regrouper l’ensemble des pièces nécessaires. Cela comprend le formulaire Cerfa, pièce indispensable pour exprimer les changements administratifs à effectuer sur une carte grise.

Etape 2 :

-Vous scannez le QR code transmis par le buraliste, puis complétez votre espace personnel. Il faudra, par la suite, transmettre les documents demandés dans la liste à Dépôt Carte Grise.

Etape 3 :

-Après contrôle du dossier par un agent Dépôt Carte Grise, vous recevez un ordre de paiement par email afin de vous acquitter des taxes et redevances de votre nouvelle carte grise.

Vous recevrez ensuite un certificat provisoire d’immatriculation par email, utile pour circuler avant de recevoir son certificat d’immatriculation définitif.

Dans les 72 heures suivantes, votre carte grise vous arrivera par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il faudra ensuite penser à conserver pendant cinq ans tous les documents qui ont servis à effectuer la démarche (y compris l’original de la carte grise) en cas de contrôle par l’administration.

Les prix pour ce service varient selon le type de demande. La plus fréquente, le changement de titulaire, est facturé 29 euros 90, tout comme la demande de duplicata suite à la perte ou la détérioration de sa carte grise.

Des opérations plus complexes sont également proposées, comme l’immatriculation d’un véhicule importée depuis un pays européen (incluant le Royaume-Unis et la Suisse), pour 89,90 euros.Mais également, le passage en voiture de collection…Ce nouveau dispositif est donc intéressant puisqu’il permet de tisser un nouveau réseau de proximité pour les automobilistes qui n’ont pas forcément accès à des spécialistes de la carte grise proche de leur domicile ou de leur lieu de travail. Le réseau propose des prix qui sont raisonnables, ce qui permet de réaliser ses démarches de carte grise sans se soucier des contraintes informatiques tout en étant accompagné pour surmonter les cas spéciaux et les éventuels refus, pas toujours bien expliqués sur le site de l’ANTS.