Baisse de prix pour la Renault ZOE E-TECH 2022

Renault ZOE E-TECH Equilibre

Rien ne va plus pour la Renault ZOE E-TECH : la française n’est pas la voiture électrique la plus vendue en 2021, détrônée par la Tesla Model 3. Pour affronter une concurrence de plus en plus vive, la ZOE revoit donc sa copie avec une nouvelle gamme et des prix qui baissent.

La Renault ZOE E-TECH est proposée à partir de 32000 euros avec la finition d’entrée de gamme Equilibre. Un tarif qui ne prend pas en compte la déduction du bonus écologique. C’est donc une baisse de 500 euros par rapport à l’ancienne finition Life, avec un équipement plus complet.

Pour ce premier niveau, l’équipement n’est pas ultra complet avec par exemple des roues tôle avec enjoliveurs 15″ Eole, un simple volant en mousse, les projecteurs Full LED, le régulateur-limiteur de vitesse, la carte mains libres, Easy Link avec écran tactile 7″, l’allumage automatique des feux, et les rétroviseurs noir grainé.

A ce tarif, la ZOE dispose de la motorisation R110 qui développe 109 ch, et d’une autonomie de 395 km.

Pour 1500 euros de plus, la ZOE E-TECH Evolution garde la même motorisation et enrichit son équipement avec de série : jantes alliage 16″ diamantées Eridis, climatisation automatique, système de navigation, aide au parking arrière, volant similicuir…

Cette finition remplace les anciennes versions Business et Limited.

Renault ZOE E-TECH Evolution

La gamme se termine avec la ZOE E-TECH Techno, affichée à 35200 euros. Celle-ci profite de la motorisation R135, avec une autonomie annoncée à 386 km. La dotation progresse encore avec : jantes alliage 17″ Elington, Easy Park Assist et caméra de recul.

Là aussi le prix baisse par rapport à l’ancien niveau de finition Intens.

Ces évolutions de tarif sont également faites pour que les prix de la Renault ZOE E-TECH soient bien placés par rapport à ceux de la nouvelle Renault Mégane E-TECH électrique.