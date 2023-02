Le futur Smart #3 surpris en phase de tests

La Smart #3 surprise en phase de tests

Le futur SUV compact Smart #3 a été surpris lors d’une phase de tests en Chine. Ces nouvelles photos nous montrent le modèle camouflé alors qu’une fuite nous l’a présenté en tenue d’Eve fin novembre, mais elles permettent de voir de nouveaux détails. Dont la planche de bord !

Les infos sur le futur Smart #3

Comme l’actuel Smart #1 déjà commercialisé en Europe, le Smart #3 repose sur la plateforme SEA de Geely, le groupe chinois propriétaire de Smart, mais aussi de Volvo. Mais Geely n’est pas seul maitre d’oeuvre : les Smart sont le fruit d’une collaboration avec Mercedes. Le constructeur allemand s’implique ainsi dans le design intérieur et extérieur, alors que Geely se charge de la technologie mais aussi de la production locale.

Ce nouveau modèle est long de 4,40 m, haut de 1,55 et large de 1,84 m. L’inspiration Mercedes pour le style est indéniable, d’autant plus lorsque le modèle est camouflé. La forme du vitrage latéral est typique de Mercedes, tout comme les feux arrière qui semblent presque empruntés à une Classe C…Comme on peut le voir sur la photo plus bas, il sont reliés par un fin bandeau.

De profil, ce modèle est plus long de 13 cm que le Smart #1. Il adopte ainsi un profil dans l’esprit d’un SUV coupé, avec un toit plongeant à partir du pilier B.

A l’intérieur, l’image ci-dessous nous montre un aménagement similaire à celui du Smart #1. L’écran flottant est placé au-dessus de trois aérateurs turbine. Le tunnel central entre les passagers avant comprend une même disposition là encore, avec les porte-gobelets, l’accoudoir central et un rangement qui se referme. Ce prototype ne présente en revanche même pas de contre-portes !

Les motorisations déjà connues

Deux motorisations seront proposées, avec des niveaux de puissance qui débutent assez haut. Rappelons qu’il s’agit dans tous les cas de motorisations électriques : Smart est devenue une marque 100 % électrique.

En entrée de gamme, le Smart #3 Propulsion va développer une puissance de 200 kW, soit 272 ch. La seconde version est plus sportive, avec 315 kW délivrés sur les quatre roues motrices ( soit 428 ch ). Cette version sera siglée Brabus : il s’agit du modèle orange présenté en photos ci-dessous, avec un bouclier avant très sportif.

Smart devrait présenter officiellement son nouveau modèle dans les mois à venir, l’importation en Europe ne devrait ensuite pas tarder. Avec son format, ce nouveau modèle coche en effet toutes les cases pour les marchés européens.

La Smart #3 surprise en phase de tests

La Smart #3 surprise en phase de tests

La Smart #3 surprise en phase de tests

La Smart #3 sans camouflage, révélé lors d’une fuite