Avec 2039 ch, la Lotus Evija de Jenson Button devient la voiture la plus puissante

Le champion du monde de F1, Jenson Button, présentera sa Lotus Evija hypercar entièrement électrique personnalisée lors de l’édition 2023 de « The Quail, A Motorsports Gathering », à Monterey, en Californie.

Une livrée inspirée de la F1

La voiture de Button, comme toutes les exemples de l’Evija, est entièrement personnalisée et basée sur les spécifications qu’il a choisies en consultation avec l’équipe de design de Lotus. Le schéma de couleurs unique rend hommage à sa voiture de course Brawn GP victorieuse du Championnat du monde de F1 en 2009 – Arctic White, avec des accents Verve Yellow et Carbon Black. Le numéro 22 est affiché de manière proéminente sur le boîtier du rétroviseur déployable, en clin d’œil au numéro de course de Jenson lors de cette saison incroyable. Il est également reproduit sur la garniture intérieure de la porte.

Exemple de l’attention aux détails que Lotus peut offrir aux clients de l’Evija, la bande en aluminium qui passe verticalement à travers le centre du siège a été gravée au laser avec la date et le lieu de chacune des 15 victoires de Jenson en F1. S’étendant sur les saisons 2006-2012, cela inclut les six victoires qui l’ont aidé à remporter le championnat de 2009.

Button, qui sera sur le stand de Lotus à The Quail, a commenté : « La voiture a l’air sensationnelle et dans un schéma de couleurs qui signifie tellement pour moi. L’équipe Lotus a fait un travail incroyable pour concrétiser la proposition de design que nous avons imaginée ensemble – ils ont créé une vraie voiture qui attire les regards. »

Simon Lane, directeur de Lotus Advanced Performance, a ajouté : « Je suis ravi d’être avec Jenson en Californie alors qu’il dévoile sa Lotus Evija au monde pour la première fois. C’est un moment fantastique pour toute l’équipe, qui a travaillé si dur pour donner vie à la vision de Jenson. »

La voiture la plus puissante au monde

L’intérieur de la voiture de Jenson est dominé par les sièges en cuir perforé blanc et noir, avec un revêtement de plafond et un volant en alcantara ébène. Les surpiqûres contrastées Lime Yellow sont une autre caractéristique personnalisée et ajoutent des détails saisissants. La même couleur a été utilisée pour rehausser l’apparence des pédales, du bouton de démarrage/arrêt, du commutateur de mode monté sur le volant et des contours des bouches d’aération.

Les étriers de frein sont Verve Yellow, logés dans des jantes en alliage noir brillant avec des touches noires mates en magnésium. L’écrou de verrouillage central est une autre caractéristique inspirée du sport automobile de l’Evija et est fini en argent anodisé.

La personnalisation de la Lotus Evija est une partie importante de l’expérience client, bien que toutes les versions de l’hypercar entièrement électrique soient identiques en termes de groupe motopropulseur et de performances. Lors de The Quail, la puissance de la voiture a été révélée à 1 500 kW / 2 039 PS – plus que les 2 000 PS annoncés lors de la présentation de l’Evija, ce qui en fait la voiture de route de série la plus puissante jamais produite !

Les visiteurs de The Quail pourront également assister au dévoilement d’une toute nouvelle voiture de performance passionnante qui s’inspire de l’héritage de course emblématique de Lotus, et découvrir la première américaine du Lotus Eletre.

L’avenir de Lotus, est plus que jamais électrique…

