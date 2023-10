Production en pause pour plusieurs modèles Maserati et pour la Fiat 500 Électrique

Maserati GranTurismo

L’usine de Mirafiori, en Italie, va marquer une pause cette semaine, puis une autre interruption de la production est prévue entre le 19 octobre et le 3 novembre, mettant ainsi en veilleuse plusieurs modèles Maserati ainsi que la Fiat 500 électrique. Cette décision de Stellantis impactera environ 2 400 travailleurs qui ne recevront pas de salaire pendant ces jours d’arrêt.

Une pause qui concerne 5 modèles

L’usine de Mirafiori, située à Turin, est responsable de la production de quatre modèles Maserati : les berlines Ghibli et Quattroporte, la GranTurismo et le SUV Levante. La production de la génération actuelle des Ghibli et Quattroporte prendra fin en décembre de cette année. Seule la Quattroporte sera renouvelée en 2024, avec une version entièrement électrique au programme. Le Levante, commercialisé depuis mi-2016, ne devrait pas avoir de successeur avant 2025, et lui aussi sera proposé en version électrique. Quant à la GranTurismo, la dernière version a été dévoilée il y a environ un an et sera bientôt rejointe par une GranCabrio entièrement électrique d’ici la fin de 2023.

Parallèlement, Stellantis continue de produire la Fiat 500 électrique à l’usine de Mirafiori, tandis que l’ancienne génération avec moteurs à combustion est toujours fabriquée en Pologne, à l’usine de Tychy. La « Nouvelle 500 », comme elle est commercialisée dans certains pays, est en production depuis le début de l’année 2020 et a été la troisième voiture électrique la plus vendue en Europe en 2022.

Bien que la demande pour la Fiat 500 électrique ait connu une légère baisse de 1,7 % en Europe au cours des huit premiers mois de cette année, elle reste l’une des voitures électriques les plus populaires sur le marché.

En parallèle, d’autres constructeurs automobiles sont également confrontés à des interruptions temporaires de la production de leurs véhicules électriques en raison de divers facteurs, notamment les pénuries de puces électroniques et les défis liés à la chaîne d’approvisionnement. La production de l’ID.3 de Volkswagen et de la Cupra Born a notamment été suspendue temporairement dans les usines allemandes de Zwickau et de Dresde au début du mois d’octobre.

Le contexte économique devient critique pour l’automobile, avec une demande en baisse alors que la concurrence venue de Chine est en pleine expansion. De quoi craindre pour les années à venir, et notamment pour l’industrie européenne.