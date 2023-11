Premières photos de la Renault 5 E-Tech electric de série

Renault ne veut pas attendre 2024 pour communiquer à nouveau sur sa future star électrique : la Renault 5 E-Tech electric sera l’objet d’une campagne de teasing dès le 1er décembre. Premières photos officielles, coupe-fil R5 R Pass, date de la première mondiale : on vous dit tout !

Une première mondiale fixée en février 2024

C’est le salon de Genève qui aura la primeur de la nouvelle Renault 5 E-Tech electric, avec une présentation officielle fixée au 26 février. Le Geneva International Motor Show nouvelle formule pourra donc compter sur Renault pour l’une de ses premières mondiales.

Et sans plus attendre la marque au losange nous fournit quelques photos officielles de la version de série de ce revival de la R5. Premier changement par rapport au concept-car : des projecteurs avant qui changent de forme ! Le clignotant disparait en partie basse pour ne plus être que suggéré par la découpe inférieure du bloc optique. Pas de signature lumineuse dans cet élément : celle-ci sera donc placée au niveau du bouclier. Cela permettra de différencier la déclinaison Alpine A290, qui devrait donc récupérer les mêmes projecteurs à LED qu’on voit ici.

Le 5 est mis en avant dans l’élément noir rectangulaire placé sur le capot, qui fait référence à l’ancienne prise d’air du moteur. Ici le gros 5 est accompagné d’un « Battery » : il s’allume lorsque la charge est terminée.

A l’arrière les feux horizontaux à LED sont proches de ceux du concept, et ne manquent pas de style. Le bandeau entre les feux ne serait pas lumineux, mais l’image semble laisser penser qu’il est tout de même coloré. A confirmer…

Deux tailles de batterie pour la Renault 5 E-Tech electric

Renault confirme la gamme R5, qui sera proposée avec deux capacités de batteries différentes. Au lancement, seule la batterie de 52 kWh sera disponible : cette capacité proche de celle de la Peugeot e-208 lui permettra d’afficher 400 km, comme sa rivale.

Une seconde capacité de batterie moins chère arrivera ensuite, avec 40 kWh. Le niveau d’autonomie n’est pas annoncé, mais devrait être supérieure à 300 km.

Avec sa plate-forme AmpR Small, la nouvelle citadine Renault sera aussi très compacte : elle mesure moins de 4 m de long, avec seulement 3,92 m.

Renault a également confirmé le prix de lancement, autour de 25000 euros : un tarif effectivement proche de celui de rivales hybrides. Une Peugeot 208 Hybrid 100 est facturée 23200 euros en entrée de gamme, et ne donne droit à aucun bonus.

Un coupe-file vendu 150 euros

Ceux qui veulent être livrés les premiers pourront acheter en France le coupe-file R5 R Pass. Celui-ci leur donnera la possibilité de valider leur commande en concession 10 jours avant les autres clients, et d’avoir leur voiture produite en priorité. Ils recevront également une miniature du modèle après sa présentation à Genève. Mais tout cela a un prix : 150 euros.

Dans tous les cas, ils ne seront pas livrés avant l’automne 2024 : Renault n’a pas davantage précisé le début de production et des livraisons de son nouveau modèle.

