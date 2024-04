On connait désormais la date de présentation de l’Alpine A290 électrique

Le « Dream Garage » d’Alpine va bientôt accueillir un nouveau membre : la fameuse Alpine A290 électrique. Cette jumelle de la Renault 5 E-TECH sera dévoilée en ouverture des 24H du Mans, le 13 juin prochain.

La première Alpine électrique de l’histoire

Alpine va opérer un virage important en proposant une petite sportive électrique, très éloignée de l’actuelle A110. Cette citadine 5 portes et 5 places, traction avant, est à l’opposé de la berlinette !

Développée en parallèle de la Renault 5 E-TECH, elle s’en différenciera par une sportivité exacerbée grâce à un niveau de puissance nettement supérieur, associé à un look plus tapageur. Le niveau de puissance attendu est de 220 ch, contre 150 ch pour la R5 la plus puissante. En revanche elle utilisera la même batterie de 52 kW que la Renault, avec une autonomie proche de 400 km en cycle WLTP.

La motricité sera meilleure que sur la R5 avec un système Torque Vectoring pour gérer individuellement le couple envoyé à chaque roue dans les virages. Des rumeurs parlent aussi d’une version à transmission intégrale plus puissante pour la suite, qui pourrait logiquement s’intituler A290S.

Esthétiquement, l’A290 se différencie de la R5 par des voies élargies, une signature lumineuse en X, des projecteurs additionnels, un aileron arrière, un bouclier avant avec des prises d’air généreuses…

L’intérieur misera aussi sur une ambiance distincte, avec des sièges baquet spécifiques, ainsi qu’un volant à méplat Alpine unique avec des commandes spécifiques pour les modes de conduite. Le mode OV pour OverTake devrait notamment permettre d’obtenir un boost de puissance lors des dépassements.

Cette présentation le 13 juin suit donc celle de la R5, qui a eu lieu au dernier salon de Genève il y a quelques semaines. Les premiers acheteurs de l’A290 peuvent donc peut-être espérer recevoir leur voiture avant la fin de l’année…

