La nouvelle Volkswagen Golf GTI Clubsport se rapproche !

Volkswagen Golf GTI Clubsport

C’est désormais la nouvelle Volkswagen Golf GTI Clubsport qui bénéficie d’une campagne de teasing, après la sortie des versions classiques. La marque allemande a choisi le cadre des 24H du Nürburgring pour présenter son nouveau bolide, qui profite au passage des 50 ans de la Golf GTI !

Une Golf GTI Clubsport toujours plus dynamique

Présentée en début d’année, la Volkswagen Golf 8 restylée bénéficiera à nouveau de déclinaisons sportives, à savoir la gamme GTI ainsi que la version R. Même si on sait déjà à quoi ressemble cette Golf 8 restylée, la version GTI Clubsport présentée ici est malgré tout camouflée, y compris sur une partie de ses blocs optiques ! Etait-ce bien nécessaire ?

De face, la nouvelle Golf GTI Clubsport s’offre un logo VW éclairé, des projecteurs au traitement spécifique, et un bouclier revu avec de larges prises d’air et un habillage au design inédit. La présentation comprend aussi des jantes alliage 19″ Queenstown noires qui seront réservées à cette déclinaison Clubsport, et qui s’accompagnent d’étriers de freins rouges. Les acheteurs pourront aussi sélectionner des jantes forgées Warmenau, plus légères avec seulement 8 kg par jante.

A l’arrière, là aussi les feux sont en partie camouflés. La présentation sportive est bien présente avec un becquet de toit plus proéminent que celui d’une version GTI classique, alors que le diamètre des sorties d’échappement pourrait lui aussi être de taille supérieure au vu des photos. Avec une signature bien connue : Akrapovic.

Mais c’est évidemment le niveau de puissance qui sera surtout scruté par les fans de Golf GTI. Jusqu’à présent la puissance de ce modèle était de 300 ch, une petite hausse de puissance est à prévoir…

Traction avant, la nouvelle Golf GTI Clubsport pourra compter sur son différentiel autobloquant électromécanique sur l’essieu avant intégré dans le réseau du système de gestion dynamique du véhicule. Un contrôle adaptatif du châssis DCC sera disponible en option.

A l’intérieur, Volkswagen a promis un nouveau volant sport multifonction en cuir, un nouveau système d’infodivertissement, et l’assistant vocal IDA avec intégration Chat GPT.

Rendez-vous le 31 mai pour découvrir cette nouveauté plus en détails…

Ce sont aussi les 50 ans de la Golf cette année