La future Skoda Fabia en préparation

future Skoda Fabia

Ce prototype masqué pourrait laisser penser au restyling de la Volkswagen Polo, mais il n’en est rien. Il s’agit en fait d’un mulet en phase de tests pour la prochaine génération de la Skoda Fabia.

Basée sur la plate-forme MQB commune avec les Polo et Seat Ibiza, la Skoda Fabia sera proposée en carrosserie 5 portes.

Contrairement à la génération actuelle, la future Fabia fera cette fois-ci l’impasse sur le diesel. Sans déclinaison diesel et sans variante électrique, la nouvelle Fabia sera proposée en essence ou en hybridation légère MHEV avec un bloc essence et une boite DSG. Les moteurs seront bien entendu les 3 cylindres 1.0 TSI de 95 et 115 ch, et le 1.5 TSI de 150 ch.

Skoda devrait une nouvelle fois miser sur l’habitabilité, qui devrait être en hausse avec une longueur qui devrait dépasser les 4 m.

Esthétiquement la nouvelle Fabia attendue pour le courant de l’année 2021 devrait s’inspirer des derniers modèles de la marque avec une face avant plus expressive, voire plus aggressive.

Sur les 11 premiers mois de l’année 2020, l’actuelle Skoda Fabia s’est écoulée à 4672 exemplaires sur le marché français. Cela la place à la 76 ème place des ventes, en fin de peloton de la catégorie.

