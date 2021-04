Livre : Alpine Berlinette A108 & A110

Dans la suite de « Alpine, la passion bleue » publié en 2017, l’éditeur spécialisé dans l’automobile E.T.A.I nous propose ce nouveau titre de Serge Bellu.

Ce nouvel ouvrage s’intitule sobrement « Alpine Berlinette A108 & A110 », avec une couverture également simple et efficace. Il faut dire que l’on sait tout de suite de quoi on parle, et l’histoire de la fameuse Berlinette demeure un sujet passionnant pour les amateurs de la marque. Et il suffit de rechercher un exemplaire en collection pour comprendre le niveau de l’engouement, avec des cotes devenues assez démentielles. Mais la toute nouvelle Alpine A110 n’est pas donnée non plus…

Alors si vous avez 70.000 euros de côté et que vous rêvez d’une A110, quel sera votre camp ?

Mais revenons à ce nouveau livre. Serge Bellu l’a divisé en 6 chapitres : Alpine avant la Berlinette, l’A108, l’A110, la Berlinette en course, les berlinettes venues d’ailleurs et la berlinette interprétée.

Les images d’archive ne manquent pas pour redécouvrir cette légende française, avec des textes très agréables à parcourir et ponctués de détails. De la part de Serge Bellu, on n’en attendait pas moins !