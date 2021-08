Mobilize Limo : la voiture pour VTC en abonnement !

Mobilize Limo

Renault a lancé une nouvelle marque : Mobilize. Si celle-ci est notamment utilisée pour la mise en place de services d’auto-partage, elle va aussi donner lieu à des modèles de voitures spécifiques.

En voici le tout premier modèle : la Mobilize Limo ! Une berline trois volumes façon Renault Talisman, aux formes qui évoquent davantage une Tesla. Il s’agit effectivement d’un modèle 100 % électrique.

Les surprises ne s’arrêtent pas là, puisque cette voiture ne sera pas disponible à la vente mais uniquement par abonnement. Et pas à n’importe qui : elle est dédiée aux chauffeurs VTC et taxis.

Longue de 4,67 m, la Mobilize Limo est le fruit de la joint-venture créée par Renault Group et Jiangling Motors Group Co.

Son moteur électrique de 110 kW, soit 150 ch, développe un couple de 220 Nm. Il permet au modèle de circuler jusqu’à 140 km/h, et de passer de 0 à 100 km/h en 9,6 s. Des performances raisonnables, mais largement suffisantes pour un usage urbain et péri-urbain auquel est destiné le véhicule. La batterie lithium-ion à refroidissement liquide d’une capacité de 60 kWh permet d’afficher une autonomie de 450 km en cycle WLTP. La charge rapide permet de récupérer 250 km d’autonomie en seulement 40 minutes. Ces 250 km correspondent à une journée de travail moyenne intensive d’un chauffeur de taxi ou VTC.

Mobilize présentera sa berline au public le 8 septembre 2021 au salon IAA de Munich, avant de déployer une première flotte de 40 véhicules. La marque devrait ensuite lancer sa berline sur abonnement à partir du second 2022. La marque proposera à la fois la Limo et des services pour les professionnels, le tout sur abonnement auprès de RCI Bank and Services. Le tout avec des start-up complémentaires qui proposeront de nombreux services : dispatching, paiement, règlement, recharge, connectivité.

D’ici 2030, le marché du « ride-hailing » (taxis et VTC) devrait peser pour 50 milliards d’euros, contre 28 milliards actuellement. En ajoutant le besoin de véhicules électriques pour circuler dans les centre-villes, on comprend le bien fondé de cette nouvelle proposition de Mobilize.

