Les prix de la Dacia Spring 2022

Les prix évoluent dans cesse dans l’automobile, et voici les nouveaux prix de la Dacia Spring 2022. Cette fois-ci l’évolution de tarif s’accompagne de nouveautés, puisque la gamme et remaniée à l’occasion de l’arrivée du nouveau logo !

La gamme comporte désormais deux niveaux de finitions : Essential en entrée de gamme, et Expression en coeur de gamme.

En premier prix, la Dacia Spring Essential s’affiche à 19800 euros en prix catalogue, et donne droit à un bonus écologique de 5346 euros actuellement. Il s’agit du bonus de 6000 euros pour l’achat d’une voiture électrique, mais qui est plafonné à 27 % du prix d’une voiture, d’où ce montant. On est loin des 12000 euros seulement demandés au lancement de la Spring en 2021.

Ce modèle n’étant pas livrable immédiatement, le montant de bonus sera bien de 5000 euros à compter du 1er juillet 2022.

Une Dacia Spring Essential vous reviendra alors à 14800 euros clés en main.

Le second niveau de finition Expression est affiché à 21300 euros, ce qui fait 16300 euros bonus déduit, et tout juste 1500 euros de plus que le niveau de base.

C’est donc une nouvelle hausse de tarif de plus de 500 euros pour ce modèle.

Les changements esthétiques de la Dacia Spring 2022

Comme le reste de la gamme, la petite urbaine évolue esthétiquement avec une nouvelle calandre, qui met en avant le tout nouveau logo Dacia Link. Il est composé des deux lettres D et C reliées ensemble.

Elle s’enrichit également d’une toute nouvelle teinte Lichen Kaki, qui sera proposée en option gratuite sur la version Expression. Autre changement : l’arrivée du nouveau logotype Dacia, qu’on retrouve sur le hayon arrière, ainsi que sur le volant.

Les rétroviseurs peuvent aussi être peints dans une nouvelle teinte Gris Mégalithe qui tranche avec la teinte de la carrosserie. Des évolutions similaires à celle du Duster 2022, et de la Sandero Stepway 2022.

Aucune autre modification n’est faite sur la partie technique.

Voiture électrique la moins chère du marché, la Dacia Spring évolue donc légèrement alors qu’elle est encore plutôt nouvelle dans les rues. Son tarif attractif lui permet de figurer parmi les voitures électriques les plus vendues en France.

La Dacia Spring sera prochainement à l’essai sur Actu Automobile : nous pourrions ainsi vous donner notre avis sur cette électrique bon marché.

Cette Spring 2022 ne sera livrée qu’à partir de la fin d’année 2022 aux clients qui en passent commande dès à présent.

L’arrière de la Dacia Spring 2022