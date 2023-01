Nouvelles révélations sur le futur Peugeot e-3008 électrique !

Nouvelles infos sur le futur Peugeot e-3008 électrique !

Aujourd’hui Peugeot a fait des révélations avec le « Peugeot e-lion day », consacré principalement à l’électrification à venir dans les prochaines années. Et parmi ces annonces, des révélations sur le best-seller 3008, bientôt renouvelé et électrifié.

Les révélations du jour sur le nouveau Peugeot e-3008

Nous avons la confirmation que Peugeot va révéler son e-3008 électrique au deuxième semestre 2023. Ce sera certainement plus en automne qu’en été, pour une commercialisation au début de l’année 2024.

La troisième génération du Peugeot 3008 sera la première à bénéficier d’une version 100 % électrique. Après son lancement, le premier 3008 avait eu droit à une version hybride diesel baptisée HYbrid4, alors que le second avait troqué cette offre pour une version hybride rechargeable sur base d’un moteur essence avec une puissance portée à 300 ch. L’évolution est donc logique, de l’hybridation classique à l’hybridation plug-in, avant de passer au 100 % électrique.

Basé sur la nouvelle plate-forme STLA Medium, le Peugeot e-3008 aura droit aux dernières technologies et sera la première Peugeot électrique de nouvelle génération.

Il ne sera pas limité à la seule motorisation électrique de 115 kW soit 156 ch comme les e-208 GT et e-308.

Pas moins de 3 motorisations seront proposées au catalogue, dont une en 4 roues motrices. Cela veut dire que cette version, la plus puissante, sera motorisée par un moteur placé à l’avant et un second moteur placé sur l’essieu arrière. Le niveau de puissance devrait certainement tourner autour de 300 ch au moins !

Une telle offre devrait marquer les esprits et prendre de court une certaine partie de la concurrence…

700 km d’autonomie avec une grosse batterie

Autre information capitale : l’autonomie. Là aussi Peugeot veut frapper fort : la marque française annonce une autonomie jusqu’à 700 km.

Ce qui veut dire là aussi l’arrivée de nouvelles batteries bien plus conséquentes que celles d’une e-308 limitée à 54 kWh. Une telle autonomie permettra aux clients réfractaires à l’électrique de pouvoir partir en week-end ou en vacances sereinement…

On termine avec le style : l’image ci-dessous nous montre la future gamme Peugeot électrique, de façon stylisée. La nouvelle signature lumineuse à trois griffes est donc bien confirmée, avec les traits fin verticaux comme sur le concept car Inception.

En revanche le e-3008 n’aura pas droit à la prochaine génération intelligente d’i-COCKPIT avec le volant HYPERSQUARE. Cette évolution arrivera seulement sur les modèles commercialisés à partir de 2026.

Le nouveau Peugeot e-3008 sera décliné en version 7 places : un e-5008, dont l’arrivée est prévue pour plus tard. Sans plus de précisions de date !