Citroën ë-C3 Aircross : ce que l’on sait sur ce nouveau SUV – illustration : Kleber Silva

Citroën est l’une des rares marques du groupe Stellantis appelée à se repositionner. Il faut dire que face à Peugeot, mais aussi à Opel, la place de Citroën devait être clarifiée. Et malheureusement ou non pour la marque, c’est l’entrée de gamme qui a été choisi pour les chevrons. A l’opposé de DS, qui doit convoler dans les rangs premium…

L’offensive va commencer en ce début d’année 2024 avec la nouvelle ë-C3, et devra se poursuivre avec la déclinaison SUV de ce modèle. Le nouveau Citroën ë-C3 Aircross s’annonce comme un concurrent redoutable pour ses rivaux du segment B, voici pourquoi.

Un design retravaillé pour le Citroën ë-C3 Aircross

Esthétiquement, ce remplaçant de l’actuel C3 Aircross sera assez proche du modèle destiné à certains marchés, comme l’Inde et le Brésil. Mais il reprendra le nouveau design inauguré par la ë-C3, avec sa signature lumineuse composée de trois blocs. Ce style avec une face avant très verticale et des éléments géométriques semble très bien se conjuguer avec une silhouette de SUV, comme le montrent ces illustrations signées Silva Kleber.

Cet exemplaire est valorisé par la présence d’une carrosserie bi-ton, de jantes alliage noires et diamantées et d’inserts noir brillant et aluminium. L’arrière reprend lui aussi des feux avec une signature lumineuse qui fait écho à la partie avant. Bien entendu le modèle arbore le nouveau logo ovale des chevrons, qui donne un coup de frais à la marque. Mais ce design ne sera pas le seul élément qui pourra permettre à ce crossover de s’imposer. Le nouveau venu va compter sur son offre multi-énergies, ainsi que sur ses prix tirés vers le bas.

Citroën ë-C3 Aircross : ce que l’on sait sur ce nouveau SUV – illustration : Kleber Silva

Une offre de motorisation multi-énergies

Chez Citroën, on mise beaucoup ( comme dans la plupart des marques du groupe Stellantis ) sur une offre de moteurs qui fonctionnent avec différents types d’énergies. La grande nouveauté sera en toute logique l’arrivée de versions électriques, inédites sur ce modèle. Le Citroën ë-C3 Aircross pourra ainsi compter sur l’offre connue sur la ë-C3, avec sa motorisation de 113 ch qui entraine les roues avant. Un moteur électrique qui s’accompagne d’une batterie de 40 kWh, qui permet déjà d’afficher plus de 300 km d’autonomie.

Citroën devrait là aussi jouer sur les tarifs pour se faire une place sur le marché. Le prix de départ de son ë-C3 Aircross pourrait se situer autour des 27000 euros, avant déduction d’un bonus écologique. Deux versions d’équipement You et Max seront proposées : la version supérieure ( comme sur ces images ) dépassera en toute logique la barre des 30.000 euros. Un placement de prix agressif, prévu pour répondre à la concurrence venue de Chine.

D’autres versions électrifiées enrichiront ensuite le catalogue, mais peut-être seulement en 2025. Il s’agira de motorisations hybrides, avec des puissances de 100 et 136 ch et boite électrifiée e-DCS6, que l’on retrouve sur de nombreux modèles du groupe franco-italien. Avec ces moteurs hybrides, le SUV Citroën viendra alors faire face à d’autres modèles plus inattendus : le nouveau Dacia Duster, par exemple…