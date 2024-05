Peugeot e-308 E-Style : la bonne affaire sur cette électrique ?

Peugeot e-308 E-Style

Jusqu’à présent, les tarifs de la Peugeot e-308 électrique n’ont jamais été particulièrement compétitifs. Pour booster les ventes, une nouvelle série spéciale arrive au catalogue : la Peugeot e-308 E-Style. Celle-ci s’intercale entre les finitions Active Pack et Allure au configurateur, en sachant que le premier niveau n’est proposé qu’en thermique. De quoi abaisser le ticket d’entrée de cette e-308 2024. La question est simple : est-ce qu’il s’agit d’une bonne affaire ?

Nouvelle entrée de gamme pour la e-308 2024

Affichée à 42500 euros prix catalogue, la Peugeot e-308 E-Style est donc moins chère de 1400 euros que la finition Allure. Bon point également pour ceux qui voudraient s’offrir une carrosserie break : en électrique, la e-308 SW est au même prix que la berline !

Premier élément sympathique pour le look : elle est dotée de jantes alliage 18 » OTTAWA, quand la version Allure plus chère se contente de jantes alliage 17″ HALONG ! En revanche elle se contente de projecteurs à LED classique, et n’a pas droit aux projecteurs Peugeot Matrix LED. Les feux de jour implantés dans le bouclier ne sont pas une ligne continue mais une succession de traits lumineux, comme sur une 308 Active Pack de base.

A l’arrière, le bouclier doit composer avec une partie basse en plastique noir classique, alors que la version allure a un élément noir laqué et des inserts chromés.

A l’intérieur, la dotation comprend le Peugeot i-cockpit avec combiné d’instrumentation numérique 10 » personnalisable, la climatisation automatique bizone, l’écran central tactile de 10 pouces, les feux et essuie-glaces automatiques, les radars de stationnement arrière, l’accoudoir central avant avec rangement, Apple CarPlay et Android Auto sans fil ( Mirror Screen ), le démarrage mains libres, le régulateur de vitesse adaptatif, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l’alerte active au franchissement de ligne.

Pompe à chaleur et chargeur embarqué 11kW triphasé sont aussi de la partie.

Par rapport à une 308 Allure, manquent les vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées, la caméra de recul, le système de navigation, les Matrix LED et la commutation automatique des feux de route.

Peugeot e-308 E-Style

Prix final : 37230 euros

Sur Peugeot Store, une remise commerciale fait tomber le tarif client à 41230 euros. Un particulier qui a droit au bonus écologique de 4000 euros pourra donc s’offrir cette nouvelle Peugeot e-308 E-Style pour 37230 euros, sans aucune négociation. Un prix qui reste supérieur à celui de sa rivale principale, la Renault Megane E-TECH. En finition Techno avec la motorisation de 220 ch, celle-ci s’affiche à 36000 euros bonus déduit. Et la version Iconic avec sellerie cuir et jantes 20″ n’est qu’à 38000 euros, un prix à peine supérieur à celui de la française qui ne dispose pas de tous les équipements présents sur la e-308 GT.

Même avec cette série spéciale, le tarif de la Peugeot e-308 est encore trop élevé, d’autant plus que sa motorisation est assez modeste pour la catégorie. A quand une nouvelle baisse de prix ?

Peugeot e-308 E-Style

Peugeot e-308 E-Style

L’intérieur de cette série spéciale