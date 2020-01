Raclette et balais à neige Michelin

Raclette & balais à neige Michelin : les indispensables de l’hiver

L’hiver est fait de petits gestes bien spéciaux et gratter son pare-brise en est l’un des plus communs.

Il faut dire que devant un pare-brise gelé, il n’est pas toujours facile de garder la tête froide. Les automobilistes peuvent en effet avoir de mauvaises réactions ou répéter certaines erreurs habituelles.

Aussi, quelques règles de bon sens s’imposent :

Ne versez pas d’eau chaude : le choc thermique peut fissurer, voire éclater le pare-brise de votre voiture !

Les essuie-glaces ne doivent pas être confondus avec des brise-glaces : leur activation sur un pare-brise gelé les endommagera à coup sûr. Ne restera alors plus qu’une solution, les changer !

Conduire avec un pare-brise encore plein de givre ou mal dégivré peut nuire considérablement à la visibilité du conducteur. Au-delà de l’amende prévue en cas d’infraction, c’est surtout votre sécurité et celle des autres usagers de la route qu’il convient de préserver.

Le manufacturier français Michelin, propose une gamme complète de raclettes et balais à neige pour affronter au mieux l’hiver.

D’emblée, on apprécie le design de ces raclettes en polycarbonate noire tandis que la poignée et la brosse arbore un bleu électrique très sympathique au demeurant.



Agir calmement et méthodiquement est la clef !

Tout d’abord, il convient de démarrer le moteur de votre voiture et d’enclencher le dégivrage de la lunette arrière. Certains véhicules sont aussi dotés de rétroviseurs chauffants et de pare-brise avec une fonction chauffante. Mais tous n’ont pas cette chance et le « grattage » devient inévitable.



Rien ne sert d’effectuer des mouvements trop violents, au risque de casser vos balais d’essuie-glace.

Privilégiez plutôt des petits à-coups pour progresser de manière efficace. Et ne négligez pas les zones qui a priori ne sont pas dans votre champs de vision !

Spécifications Balais à neige Michelin :

Lame en polycarbonate

Grattage et nettoyage efficace du pare-brise.

Confort d’utilisation: manche enrobé de mousse.

Deux en un: gratte givre 10 cm + brosse 20 cm

Enfin, pour les personnes qui désirent un grattoir compact pouvant se ranger facilement dans la boîte à gants de leur voiture, Michelin propose également une Raclette-Brosse Compacte au demeurant très efficace.



Spécifications Raclette/Brosse compacte Michelin :

Deux en un spécial neige : grattage + nettoyage rapide du pare-brise

Brosse grand format

Poignée mousse dense pour un plus grand confort d’utilisation

Idéal en zone de montagne

Pour tous véhicules

Lame gratte givre en polycarbonate de 10 cm

Brosse à neige de 20 cm

Notre avis :

Les raclettes et brosses à neige Michelin offrent une belle ergonomie et vous permettent de conserver les mains au chaud.

Durant nos différents tests de dégivrages depuis le début de l’hiver, nous avons apprécié la qualité et l’ergonomie de ces différents accessoires Michelin.

Enfin, ces accessoires Michelin se glissent facilement dans une boite à gants ou bien dans le coffre, afin de les avoir toujours sous la main en cas de besoin, en bref des indispensables de l’hiver.

Retrouvez toute la gamme de produits Michelin : https://fr.michelin-lifestyle.com/fr