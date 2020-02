Nouvelle DS 9 : du goudron et des plumes !

Post-production : Astuce Productions

Ce serait un euphémisme de dire que la marque DS se cherche…Après avoir supprimé de sa gamme son vieillissant mais best-seller DS 3, ainsi que les DS 4 et 5 qui n’avaient jamais vraiment convaincu, la marque a réduit sa gamme à deux SUV. Le troisième modèle n’est pas dans la même logique, puisqu’il s’agit d’une grande routière : la catégorie chère à Citroën mais qui avait été calamiteuse en chiffres depuis les Xm et C6. Revenir aura pris du temps, et on aurait espéré un résultat aussi éblouissant que ne le fut la première DS en 1955. Ou le concept car Citroën Numéro 9 de 2012.

Hélas, force est de constater qu’on est loin d’une audace renversante, voire même d’une once d’originalité. Là où le DS 3 Crossback impose son propre style ( sans forcément faire rêver ), la DS 9 semble à la fois fade et caricaturale. L’avant est repris au DS 7 Crossback, et le profil à la 508, en moins bien. A l’arrière, les designers DS en mal des grandes crosses de la DS 5 se sont fait plaisir avec des lignes chromées qui partent dans tous les sens, jusque sur les ailes arrière.

Que s’est-il passé ? Une logique déjà vue chez PSA depuis quelques années, de tout miser sur le marché chinois. Logique qui n’a pas du tout réussi aux marques françaises jusqu’à présent ! Les résultats du groupe sont catastrophiques en Chine, et à l’opposé des objectifs fixés. On imagine mal comment la DS 9 pourrait inverser la vapeur….

DS 9

Les plus chauvins auraient du mal à prendre le volant d’une DS 9 en justifiant leur choix par le made in France. Cette DS 9 sera exclusivement produite en Chine ! Il n’aurait certainement pas été impossible d’en produire également dans l’usine PSA de Mulhouse qui fabrique actuellement les Peugeot 508 II et DS 7 Crossback. Cela aurait permis de vendre cette berline haut de gamme comme un pur produit français….en Europe.

Alors bien sûr, DS arrivera certainement à vendre des DS 9 E Tense à des flottes. On les retrouvera ensuite sur le marché de l’occasion, avec des remises spectaculaires, car chez les particuliers les berlines trois volumes n’ont pas la côte. Alors quand elles sont moches et françaises, tout en étant fabriquées en Asie….

Finalement cette DS 9 a bien une cousine spirituelle : la Renault Latitude ! Avis aux amateurs…

DS 9

Post-production : Astuce Productions

DS 9

Post-production : Astuce Productions

Post-production : Astuce Productions

Post-production : Astuce Productions

DS 9

DS 9