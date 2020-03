Coronavirus et contrôle technique : 3 mois de tolérance

3 mois de tolérance pour le contrôle technique des véhicules légers

Avec le confinement et les cas très limités pour se déplacer, amener sa voiture au contrôle technique devient actuellement impossible. Une circulaire a été diffusée ce jour aux préfets pour entériner une tolérance indispensable. Elle est de 15 jours pour la validité de contrôle technique des poids lourds, et de 3 mois pour les véhicules légers et les utilitaires. Tous ceux qui devaient passer leur contrôle technique avant début avril voient ainsi cette obligation repoussée à début juillet.

Jusqu’à présent de nombreux centres de contrôle étaient restés ouverts, mais les automobilistes ne pouvaient pas s’y rendre s’ils respectaient le confinement.

Si le report n’est que de 15 jours pour les poids lourds, c’est tout simplement parce que les poids lourds sont indispensables à la chaîne de logistique et doivent circuler tout en garantissant un niveau de sécurité réglementaire.

Cette demande de report de validité des contrôles techniques a notamment été portée par le CNPA, le Conseil National des Professions de l’Automobile, ainsi que par la FNA, la Fédération Nationale de l’Artisanat Automobile.

A la fin du confinement, les centres de contrôle technique risquent donc de connaître une demande assez forte, à l’image de l’augmentation des prix liés à la nouvelle formule mise en place en 2018.