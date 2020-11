DS3 Crossback hybride : elle sort quand ?

DS 3 Crossback

La DS3 Crossback vous intéresse et vous souhaiteriez l’acquérir en hybride ? On vous comprend ! L’hybridation permet en effet de réduire la consommation et les émissions polluantes, sans pour autant réduire l’autonomie comme une voiture électrique.

Malheureusement DS a fait le choix pour sa DS 3 Crossback de la proposer dans l’immédiat uniquement en 100 % thermique essence ou diesel, ou en version électrique E-Tense. Etait-ce le meilleur choix ?

Toujours est-il que la DS 3 Crossback est en tout début de carrière. Avec l’évolution des normes anti-pollution et la chute régulière du diesel, on peut imaginer qu’à terme elle ne soit plus proposer avec des moteurs Blue HDI, et qu’en échange DS nous propose des versions hybrides. Comme la version électrique est déjà proposée, il serait très étonnant qu’une DS3 hybride rechargeable voie le jour.

Le plus probable des scénarios est qu’elle soit convertie à de l’hybridation légère. C’est d’ailleurs une solution choisie du côté de chez Fiat, pour les Panda et 500. Et comme vous le savez sans doute, le groupe PCA et le groupe PSA seront bientôt fusionné sous la forme d’un nouveau groupe : Stellantis.

De quoi faciliter le partage de technologies ! Même si DS n’a sans doute pas besoin de l’ingénierie Fiat pour installer une batterie 48V dans son SUV urbain, on imagine qu’ils n’auront en tout cas pas d’excuse pour ne pas le faire.

Commercialisée début 2019, la DS 3 Crossback sera certainement restylée en 2022. Si ce n’était pas encore le cas, ce sera certainement à cette mi-carrière que la marque française commercialisera des versions hybrides de son SUV basées sur les moteurs Puretech 3 cylindres. Il suffit donc de patienter…