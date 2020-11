Livre : Citroën, les plus authentiques 1936-2006

Journaliste et auteur prolifique, Patrice Vergès nous propose ce nouveau livre consacré aux plus authentiques Citroën, produites de 1936 à 2006. Et la couverture nous met dans le ton avec des Citroën DS, CX et SM. Les Traction Avant 11 et 15 CV, 2 CV, DS Cabriolet et Méhari sont également de la partie. Patrice Vergès n’oublie pas des modèles moins côtés et moins légendaires comme la BX, la XM ou encore la C6, dernière grande berline produite par les chevrons. Chacune de ces voitures est présentée par des photographies inédites signées Nicolas Delpierre.

La sélection de modèles est donc alléchante, et les photos inédites et soignées donnent envie de partir à la rencontre de ces classiques.

Comme toujours, Patrice Vergès nous raconte chaque modèle en ponctuant son récit d’anecdotes et de son expérience personnelle tirée de sa longue carrière de journaliste automobile.

Notre avis : Même si les Citroën les plus marquantes sont déjà présentées dans de nombreux livres, les passionnés de la marque ne se lasseront pas de les redécouvrir à travers ce livre très agréable à parcourir.

160 pages, 300 illustrations, format 240X290 mm, 39 euros