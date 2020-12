Acheter une Renault Clio 5 neuve au meilleur prix

Nouvelle Renault Clio GT Line 2019

Même si elle est cette année chahutée par la nouvelle Peugeot 208, la Renault Clio demeure un best-seller sur le marché français. Depuis 5 générations et depuis 1990, sa polyvalence et son rapport qualité-prix ont séduits de nombreux acheteurs. Qui n’a pas effectué quelques tours de roues en Clio ? Si vous êtes

Quelles remises sur la Clio 5 en concession et sur stock ?

En neuf, les meilleures remises se trouvent du côté des importateurs.

On trouve notamment des Clio 5 sur le site du mandataire Auto JM avec une remise affichée allant jusqu’à 30,3 % ! Un chiffre étonnant et qui permet de s’offrir dans le cas présent une Renault Clio 5 Intens TCe 100 à seulement 16690 euros. Auto JM s’est d’ailleurs adapté à la demande et propose une alternative en LOA, location avec option d’achat, à partir de 111 euros par mois.

A ce tarif, c’est logique, il ne s’agit pas d’une commande usine mais d’un destockage. C’est ce qui permet de faire les meilleures affaires pour un achat neuf, et en voici une nouvelle fois la preuve avec ce niveau de remise presque jamais vu sur une Clio.

On peut comparer avec le configurateur Renault qui vous permet de configurer une Clio Intens TCe 90 à partir de 21300 euros. En ajoutant les options pour se mettre au même niveau du modèle importé et suréquipé, voici le détail :

-peinture métallisée : 550 euros

-jantes alliage 17″ : 320 euros

-Pack City plus : 350 euros

-pack hiver : 400 euros

-pack perso noire : 350 euros

Soit un total de 23270 euros, ce qui nous ramène bien à une remise proche de 30 %. La motorisation du modèle importé est plus puissante de 10 ch, et d’autres petites différences d’équipement sont possibles.

Et sur Renault Shop me direz-vous ? Et bien sur ce site officiel, des concessions Renault proposent des Clio 5 TCe 100 en stock à des tarifs proches du modèle proposé par Auto JM. A la grosse différence qu’il s’agit de versions Business ou Zen, et donc nettement moins chères en neuf et bien moins équipées.

Vous pouvez également consulter le site d’annonces le plus fréquenté de France pour y trouver des annonces de voitures neuves 0 KM. Mais là encore, ce sont des Clio TCe 100 Zen parfois affichées à 17900 euros. Soit bien plus cher que notre exemple de mandataire, pour un équipement inférieur. On rappelle aussi que toutes les Clio sont assemblées dans la même usine, qu’elles soient vendues chez Renault ou chez un importateur.

A l’usage, il sera bien plus agréable de disposer d’un grand nombre d’équipements, qui rendront également la voiture plus valorisante. Un bon point pour la revente future.