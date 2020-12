Commandes ouvertes pour la nouvelle Volkswagen Golf SW

Nouvelle Golf SW

Les commandes sont désormais ouvertes pour la nouvelle génération de Volkswagen Golf SW. Elle est proposée avec 3 finitions au choix : Life, Style et R-Line. Les acheteurs auront un choix encore plus vaste dans les motorisations avec une variété intéressante entre les blocs diesel, hybrides et essence :

– 1.0 TSI 110 ch BVM6

– 1.5 TSI 130 ch BVM6

– 1.0 eTSI 110 ch DSG7

– 1.5 eTSI 130 ch DSG7

– 1.5 eTSI 150 ch DSG7

– 2.0 TDI 115 ch BVM6 & DSG7

– 2.0 TDI 150 ch DSG7

Les prix débutent à 29345 euros pour la Golf SW Life, à 35745 euros pour la Golf SW Style, et à 36235 euros pour la Golf SW R-Line.

Golf SW Life

Le premier niveau Life comprend de série :

‘App-Connect’ sans fil

‘Lane Assist’ : assistant de maintien de trajectoire

Système Navigation & Infotainment ‘Discover Media’

Climatisation ‘Air Care Climatronic’ tri-zones

‘Park Pilot’ : système d’aide au stationnement avant/arrière

Projecteurs LED

Car2X

Jantes alliage 16 pouces

A noter que ce niveau Life est également décliné en Life Business pour les professionnels.

Golf SW Style

La Golf SW Style s’en distingue par des équipements supplémentaires :

Siège conducteur électrique et massant

‘Emergency Assist’

‘Light Assist’ : commutation automatique des feux de route

Assistant de conduite ‘Travel Assist’

Projecteurs LED Plus

Eclairage d’ambiance – 30 couleurs

Jantes alliage 17 pouces Belmont

Golf SW R-Line

La finition la plus chère R-Line joue de son côté la carte de la sportivité :