Les prix du Renault Arkana 2021

Renault Arkana 2021

Le tout nouveau SUV Coupé Renault ouvre ses carnets de commande dès ce 10 mars 2021, et nous connaissons désormais laa gamme et les prix du Renault Arkana.

Renault va proposer quatre niveaux de finition : Zen, Business, Intens et RS Line. Chacune de ses finitions pourra être associée à l’un des deux moteurs proposés : le bloc essence TCe 140 EDC, ou le système hybride E-TECH 145 commun par exemple avec le Renault Captur.

En entrée de gamme, dès 29700 euros, le Renault Arkana Zen propose de série l’aide au stationnement avant et arrière, la caméra de recul, les capteurs de pluie et de luminosité, l’alerte de distance de sécurité, l’alerte de franchissement de ligne, la climatisation automatique avec des sorties pour les places arrière, l’accès et démarrage mains libres, le système multimédia avec écran 7 pouces, les feux de jour à LED, les jantes alliage 17 pouces Bahamas diamantées noires, et le volant en simili cuir.

Un niveau d’équipement décent, proposé en hybride E-TECH 145 à 31200 euros.

Cela représente donc un supplément de 4000 euros par rapport à un Captur, une somme qui vous fait passer dans le segment C et vous offre le privilège de disposer du tout premier SUV coupé des constructeurs généralistes.

Prix Renault Arkana : des finitions Intens et RS Line très complètes

Pour les particuliers, on passe ensuite sur l’Arkana Intens, facturé à partir de 32100 euros. Le supplément de 2400 euros donne droit au régulateur adaptatif, au système Multisense, au détecteur d’angles morts, au chargeur smartphone à induction, aux jantes alliage 18 pouces Pasadena, au volant cuir pleine fleur, aux vitres arrière surteintées, au système EasyLink avec tablette tactile de 9,3 pouces, au tableau de bord avec écran personnalisable de 10,2 pouces : toutes les nouvelles technologies sont de la partie.

Les pix du Renault Arkana grimpent encore un peu pour s’offrir le niveau 3. Il faut faire une rallonge de 2600 euros, soit 34700 euros au minimum pour s’offrir un Arkana RS Line TCe 140 EDC tel que sur les photos présentées ici. Cette finition mise sur la présentation plus poussée avec les éléments suivants : sellerie cuir RS Line avec surpiqûres rouges, pédalier aluminium, décor extérieur RS Line, sièges avant électriques et chauffants, easy park assist et détection d’obstacle latérale.

Les prix du nouveau Renault Arkana sont donc très raisonnables, ce qui devrait contribuer à toucher une clientèle différente de celle des Captur et Kadjar. Une politique tarifaire certes agressive, mais pas dans l’esprit d’une montée en gamme façon Peugeot. Est-ce le bon pari pour Renault ?

