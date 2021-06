Nouvelle gamme Seat Ibiza 2021 : à partir de 16215 €

Seat Ibiza 2021

Seat dévoile la gamme de prix de sa nouvelle Ibiza, qui débutent à 16215 euros ou 169 euros par mois.

Cinq niveaux de finition sont proposés : REFERENCE, STYLE, XCELLENCE, FR, et FR EXCLUSIVE. Les professionnels n’ont pas été oubliés avec les finitions REFERENCE Business et STYLE Business. Sans oublier la série spéciale Urban, qui reste au catalogue.

Dès le premier niveau de finition, la Seat Reference comprend de série : climatisation manuelle, banquette arrière monobloc, jantes acier 15″, limiteur de vitesse sans régulateur, Système multimédia avec écran couleur 6,5’’, volant multifonction et appel d’urgence. A 16190 euros, cette finition impose un seul moteur : le petit 1.0 MPi de 80 ch.

A 18420 euros, la Seat Ibiza Style ajoute de série : jantes alliage 15″, Banquette arrière rabattable 2/3 1/3, Climatisation automatique bizone Climatronic, Vitres avant et arrière électriques, Volant cuir multifonction, Front Assist y compris City ANB sans ACC, Régulateur / limiteur de vitesse, Rétroviseurs chauffants rabattables électriquement, Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique…

A 18420 euros, on ne retrouve pas le premier niveau de puissance mais le bloc 1.0 TSi de 95 ch.

On arrive au troisième niveau : la Seat Ibiza Urban affichée à partir de 19350 euros. Elle grimpe en dotation avec les jantes alliage 16″, SEAT CONNECT pour Navi – Sécurité & Services et accès à distance, MirrorLink®, AndroidAuto® et Apple CarPlay®, Radars de stationnement avant et arrière, Vitres arrière surteintées, Phare antibrouillard et feu de bifurcation.

Là encore, cette série spéciale est associée au 1.0 TSI de 95 ch.

En quatrième niveau, la Seat Ibiza XCellence est facturée à partir de 19890 euros. Accès et démarrage sans clé, feux de jour à LED, Connectivity box avec chargeur à induction, Seat Connect : l’équipement est assez proche de la série Urban.

Cette finition a le mérite de laisser le choix entre les moteurs TSI 95 ch, TSI 110 BVM6 et TSI 110 DSG7.

A partir de 22490 euros, la Seat Ibiza FR laisse le choix entre les 110 ch et le 1.5 TSI 150 ch DSG7 facturé 25290 euros tout de même.

Fort heureusement la dotation est complète : jantes alliage 17″, éclairage d’ambiance, Instrumentation 100% numérique sur écran 10’25 », SEAT Drive Profile avec 4 modes de conduite, Feu arrière à LED…

La nouvelle Ibiza FR Xclusive s’affiche à partir de 25170 euros, elle aussi au choix en 110 ou 150 ch essence. Les équipements sont au top niveau : jantes alliage 18″, alarme, red pack plus, Système audio BEATS, Pack Vision Plus, pack Drive assist, toit ouvrant, Darkness Pack, rien ne manque. Vous pourrez juste ajouter la peinture métallisée, et le crochet d’attelage.

Les prix grimpent tout de même à 27970 euros en TSI 150 ch DSG.

En se passant de diesel mais aussi de versions hybrides ou électriques, la Seat Ibiza propose une gamme très étendue avec de nombreuses finitions. A vous de trouver le juste prix pour ne pas grimper trop haut en tarif : passé un certain seuil, un Arona ou une Leon se revendront bien mieux !