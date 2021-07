Toyota GR 86 2021 : il viendra en Europe

Toyota GR 86 2021

Les petits coupés abordables se font rares, mais heureusement certaines marques ne les oublient pas. C’est le cas de Toyota, qui a une longue tradition dans ce domaine. Après la GT 86 créée en collaboration avec Subaru, Toyota nous présente le nouveau coupé GR 86. ( lire notre essai du coupé Toyota GT86 )

La nouvelle appellation fait référence à l’écurie Toyota « Gazoo Racing », filiale et branche sportive de la marque comme AMG chez Mercedes. Malgré tout, il s’agit à nouveau d’une coopération avec Subaru comme pour l’ancien GT86.

Esthétiquement, la nouvelle génération de ce coupé perdure dans la même lignée que le GT86. On reste d’ailleurs sur un coupé « 4 places », qui est plutôt configuré comme un 2+2 avec des places arrière réduites. La partie avant n’est pas sans rappeler la Jaguar F-Type. C’est sobre et joli, mais sans prise de risque !

Sous le capot du nouveau, toujours un moteur 4 cylindres à plat mais dont la cylindrée a augmenté à 2,4 litres. La puissance sera supérieure, avec 232 ch permettant de passer de 0 à 100 km/h en 6,3 s. C’est 1,1 s de moins que le GT86, ce qui est énorme.

La philosophie reste axée sur un centre de gravité bas et un poids réduit. Toyota annonce également une rigidité à la torsion supérieure de 50 % : on a donc affaire à un GT86 amélioré. Le poids provisoire du modèle est annoncé à 1270 kg, un poids réduit grâce à l’utilisation d’aluminium pour le toit et les panneaux de carrosserie. Nous connaissons également la monte pneumatique, en 215/40R18.

Toyota a tout de même vendu 200.000 exemplaires du coupé GT 86 dans le monde, un chiffre élevé pour un coupé. Cette fois-ci, son cousin Subaru BRZ ne sera pas proposé en Europe ce qui lui laissera le champ libre. La faible diffusion de Subaru n’avait toutefois pas trop perturbé les commerciaux Toyota…

Le nouveau GR86 en plein drift

Détail sur la face avant un tantinet Jaguar

Rouge ou blanc ?