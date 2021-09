Les prix de la nouvelle Citroën C5 X

Citroën C5 X

La nouvelle Citroën C5 X arrivera dans les concessions début 2022, il est donc temps pour la marque de dévoiler ses tarifs. Les prix de la C5 X débutent à 32900 euros pour les versions essence, et à 44950 euros en hybride rechargeable.

En entrée de gamme, la C5 X Feel offre déjà les fondamentaux : les suspensions Citroën Advanced Comfort, la pack Safety ( sécurité ), la climatisation automatique bizone et le pack visibilité. Elle est proposée avec un seul moteur, le 3 cylindres Puretech 130 ch.

C5 X Feel Puretech 130 EAT8 : 32900 euros

En second niveau, la C5 X Feel Pack apporte plus de look avec des jantes alliage 19″. Le confort n’est pas oublié avec MyCitroën Drive Plus, la caméra de recul et les radars avant, et l’accès et démarrage mains libres Proximity. Cette fois-ci deux propositions moteurs, mais pas le 180 ch alors que l’on peut avoir l’hybride en 225 ch ! Curieux…

C5 X Feel Pack Puretech 130 EAT8 : 35400 euros

C5 X Feel Pack Hybrid 225 ë-EAT8 : 44950 euros

Le niveau 3, la C5 X Shine, met le cap sur le confort avec le volant cuir et l’ambiance Metropolitan. Les équipements high tech comme le « Extended Head Up Display » et le « Highway Driver Assist » sont de série. Citroën mise sur cette version, la seule à comporter les 3 motorisations de la nouvelle routière.

C5 X Shine Puretech 130 EAT8 : 38000 euros

C5 X Shine Puretech 180 EAT8 : 40500 euros

C5 X Shine Hybrid 225 ë-EAT8 : 47550 euros

Le sommet de la gamme est assurée par la C5 X Shine Pack, avec sièges électriques à mémoires ( 8 voies conducteur et 6 voies passager ), le hayon motorisé mains libres, les vitres acoustiques et feuilletées, et l’ambiance intérieure Hype Black en Cuir Noir et Adamantium avec perforations Chevron. En toute logique, cette finition haute exclut la motorisation la plus basse.

C5 X Shine Pack Puretech 180 EAT8 : 42500 euros

C5 X Shine Pack Hybrid 225 ë-EAT8 : 49550 euros

Pour les professionnels, la Citroën C5 X Feel Business comprend en plus des équipements de base MyCitroën Drive Plus, la recharge sans fil pour smartphone, le siège conducteur avec réglage lombaire, et l’aide au stationnement avant.

C5 X Feel Business Puretech 130 EAT8 : 34300 euros

Cette nouveauté made in China tentera de convaincre les clients par son positionnement hybride, sans doute un peu trop particulier pour passer devant le C5 Aircross plus conventionnel.

