Augmentation de prix pour la Dacia Sandero !

Une Dacia Sandero essentiel, plus fournie et pas beaucoup plus chère

Quand on vous dit que le prix des voitures neuves ne cesse de grimper…Nouvel exemple en date : la Dacia Sandero. Celle qui était accessible en début d’année à 8690 euros ( lire notre article : Sandero à 8690 euros bonne affaire ou punition ? ) passe désormais à 9990 euros en version de base.

Mais ce n’est pas une simple hausse de prix, puisque la version Access est supprimée. Pour 1300 euros de plus, vous bénéficierez d’une Dacia Sandero Essentiel. Premier point positif : la présentation extérieure plus au goût du jour, avec des boucliers couleur carosserie et des enjoliveurs de roues ! Les poignées de portes et les rétroviseurs restent noir mat et non couleur caisse, mais le rendu d’ensemble est déjà nettement plus sympathique. Bien évidemment, hors de question d’opter pour des jantes alliage, qui ne sont pas proposées sur cette finition. Le blanc glacier reste l’option gratuite, et les teintes métallisées sont proposées pour 500 euros de plus.

Plusieurs options sont proposées : la roue de secours ( très chère à 200 euros ), la climatisation manuelle à 900 euros, et le pack techno à 500 euros avec aide au stationnement arrière, Media Display avec écran 8″…

Ce qui nous fait une Sandero climatisée à partir de 10890 euros. A ce prix, vous aurez le petit moteur SCe 65 ch essence. La motorisation bi-carburation GPL Eco-G 100 ch est aussi disponible, à partir de 11490 euros.

Si vous optez pour une Sandero Eco-G 100 avec peinture métallisée, pack techno et climatisation, le prix grimpe à 13390 euros. Est-ce que cela vaut encore le coup ?

Pas vraiment, puisque la Sandero Confort Eco-G 100 est affichée à 13490 euros. Pour 100 euros de plus, cette finition vous offre plusieurs équipements supplémentaires : les coques de rétroviseurs et les poignées extérieures couleur caisse, les projecteurs anti-brouillard, les jantes 16″ Amaris,

Et cela donne accès à de nouvelles options : démarrage mains libres à 200 euros, pack city à 400 euros, climatisation automatique à 240 euros, media Nav à 200 euros. De quoi faire encore grimper la note !

De son côté, la Dacia Sandero Stepway débute elle aussi avec la finition Essentiel, mais à partir de 13090 euros. Mais elle fait l’impasse sur le petit moteur ! A ce tarif, vous aurez le choix entre le TCe 90 et le ECO-G 100. Il faudra lui ajouter la peinture métallisée, le Media Display et les radars de recul. Pour 14090 euros, vous avez le look Stepway, un moteur convenable, une belle couleur, la clim et les équipements indispensables.