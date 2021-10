Dernière hausse de prix pour la Peugeot 108 avant la fin

Malgré sa fin proche, la Peugeot 108 voit malgré tout son prix catalogue augmenter de 200 euros. Il s’agit de la dernière augmentation de tarif, étant donné que la production va cesser en décembre prochain. Peugeot a en effet décidé de cesser la collaboration avec Toyota, et ne proposera pas de descendance pour ce modèle.

Les prix débutent désormais à 12800 euros pour la 108 Like 5 portes VTI 72 ch S & S. L’équipement de cette version comprend l’ESC (programme de Stabilité Electronique), le Hill Assist (Aide au démarrage en côte ), la détection de sous-gonflage indirecte, la direction assistée, et le volant réglable en hauteur. Un équipement très sommaire !

A 14650 euros, la Peugeot 108 Active ajoute à cela la climatisation manuelle, les poignées de portes couleur caisse, le dossier de banquette arrière rabattable et fractionnable 50/50, le siège conducteur réglable en hauteur, la Radio MP3 et port USB avec fonction DAB (Radio Numérique Terrestre), et le limiteur de vitesse.

Pour seulement 600 euros de plus et donc à 15250 euros, la 108 Style joue la carte de la fin de série très bien équipée : vitres arrière surteintées, projecteurs antibrouillard, rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants, écran tactile capacitif 7″, coques de rétroviseurs chromées, surtapis, et caméra de recul. Autant dire que la version Active n’a plus d’intérêt !

A 16100 euros, la Peugeot 108 Allure se dote de jantes alliage 15″, d’un compte tour avec rétro-éclairage blanc des chiffres du combiné, volant en croûte de cuir…

Mais la gamme va encore plus loin avec la 108 Collection, pour 17100 euros. Celle-ci gagne encore quelques équipements : Active City Brake, lécheurs de vitres chromées, vitres surteintées…

Si les 3 portes et les autres moteurs ont quitté la gamme, il subsiste encore la 108 Top avec son grand toit ouvrant en toile. Elle est proposée sur la base de la version Style à 16450 euros, et en version Top Collection à 18200 euros.

Notre avis : Si vous êtes encore partant pour acheter une des dernières Peugeot 108, alors la finition Style présente le meilleur rapport prix-équipements de la gamme. Mais pour les plus patients, il sera encore plus simple de négocier l’un des derniers modèles sur stock, début 2022. Autant négocier au maximum l’achat d’une voiture en fin de vie. Car ensuite la décôte ne pardonne pas !