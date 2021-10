Nouvelle version hybride pour le Kia Sorento

Le nouveau Kia Sorento lancé en 2020 enrichit sa gamme d’une version hybride HEV non rechargeable, en complément de la version PHEV. Ce grand SUV profite ainsi d’une motorisation dans l’air du temps, et qui sera plus abordable. Sans oublier un poids plus réduit de l’ensemble !

Ici le dispositif comprend un moteur essence 1,6 litre T-GDi de 180 ch, avec boite automatique à 6 rapports, un moteur électrique de 60 ch et une batterie lithium-ion-polymère de 1,49 kWh. Ce qui nous donne une puissance cumulée de 230 ch, pour une couple de 350 Nm.

Ce nouveau Kia Sorento bénéficie de la nouvelle plate-forme N3, et d’une structure de caisse large qui profite à l’habitabilité intérieure. Il est ainsi proposé en 5 ou 7 places, avec un coffre dont la capacité peut atteindre 902 litres en cinq places.

nouveau Kia Sorento hybride

Kia annonce une consommation mixte comprise en 6,4 et 6,8 L, et des rejets de CO2 qui se situent entre 145 et 154 g. Produit dans l’usine de Hwasung en Corée, ce nouveau Sorento est commercialisée dans de nombreux pays. Le Sorento est apparu en 2002, il s’agit ici de la troisième génération.

Les prix du nouveau Kia Sorento hybride débutent à 41990 euros, qui s’accompagne d’une garantie de 7 ans ou 150.000 km. Un tarif inférieur de 7000 euros à celui de la version hybride rechargeable, hors déduction du bonus écologique de 2000 euros. Quatre niveaux de finition sont proposés : Motion, Active, Design et Premium. Avec des prix qui grimpent jusqu’à 60990 euros.

