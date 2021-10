Edition limitée : DS 3 Crossback Faubourg

DS 3 Crossback Faubourg

Nous vous avions présenté il y a quelques jours une nouvelle édition limitée sur le petit SUV premium français : le DS 3 Crossback Louvre. Une édition pas forcément très abordable, puisque basée sur la finition supérieure et enrichie en équipements. DS Automobiles a aussi pensé aux budgets moins confortables en ajoutant à la gamme cette seconde édition limitée : le DS 3 Crossback Faubourg. Celui-ci fait référence aux faubourgs parisiens, comme Saint-Germain, Saint-Honoré et Saint-Antoine.

Cette fois-ci l’édition est basée sur le niveau de finition Bastille. La dotation s’enrichit tout de même d’une sellerie cuir noir basalte, d’un volant gainé à la main de cuir pleine fleur, de décors TEP façon cuir Noir Basalte sur la planche de bord, d’un guillochage Clous de Paris, et d’un pommeau de vitesse en cuir. Les surtapis sont de série, et les acheteurs peuvent aussi choisir s’ils préfèrent un pavillon de toit clair ou foncé pour l’ambiance intérieure.

A l’extérieur, la présentation comprend des jantes alliage 17″ Madrid, des vitres arrière surteintées, et de nombreux éléments chromés. Le choix est vaste pour les teintes de caisse : Bleu Millenium, Cristal Pearl, Blanc Perle Nacré, Rouge Rubi, Noir Perla Nera, Gris Platinium, Gris Artense et Blanc Banquise.

L’équipement de série intègre l’accès mains libres ADML PROXIMITY, la climatisation automatique, l’aide au stationnement avant et arrière, le chargeur sans fil pour smartphone, et le système d’infotainment et navigation sur un grand écran tactile HD 10,3″.

Les prix du DS 3 Crossback Faubourg débutent à 31100 euros. Un tarif plus accessible que les 39700 euros du prix d’appel de l’édition limitée Louvre. L’ensemble des moteurs est proposée sur l’édition Faubourg : PureTech 130 Automatique et BlueHDi 130 Automatique, mais aussi PureTech 100 Manuel et BlueHDi 110 Manuel, ainsi que la version 100 % électrique E-TENSE. De quoi lui assurer une diffusion rapide et privilégiée pour les prochaines commandes du modèle ! En France et malgré des prix plus réduits, le DS 3 Crossback se vend moins bien que le DS 7 Crossback.