Edition Spéciale : Porsche Panamera Platinum Edition

Apparue en 2016, l’actuelle Porsche Panamera se dote d’une édition spéciale qui sera commercialisée fin janvier 2022. Elle sera proposée à la fois dans les deux carrosseries berline et Sport Turismo, en Panamera 4 et Panamera 4 E-Hybrid.

Les prix débutent à 114 214 € TTC pour la Panamera 4 Platinum Edition, et à 127 223 € TTC pour la Panamera 4 E-Hybrid Platinum Edition. Des tarifs qui la placent à 3600 euros au-dessus de la version Executive.

Comme toute édition spéciale, celle-ci mise bien entendu sur le niveau d’équipement enrichi. Les équipements comprennent la suspension pneumatique adaptative avec système Porsche Active Suspension Management (PASM), les rétroviseurs extérieurs avec fonction anti-éblouissement automatique, le toit panoramique, l’assistance au stationnement avec caméra de recul, et les phares matriciels à LED avec Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS +).

Porsche Panamera Platinum Edition

La présentation se complète de jantes 21 pouces Exclusive Design Sport peintes en Platine, de sorties d’échappement sport en Noir, des s feux arrière Exclusive Design, du contour des vitres latérales en Noir brillant et des vitres teintées. Plusieurs éléments se parent de la teinte platine : les entrées d’air derrière les passages de roues avant, le logo Porsche, le logo Panamera, ainsi que les logos latéraux e-hybrid pour les versions hybrides.

Mais ce n’est pas tout, puisque la présentation intérieure évolue également. Pack intérieur en aluminium brossé Noir et écusson Porsche sur les appuie-têtes, horloge analogique sur la planche de bord, et baguettes de seuil de porte en aluminium brossé Noir, ornées du monogramme Platinum Edition à l’avant. L’équipement de confort comprend aussi la fermeture assistée des portières, les sièges confort à l’avant à 14 positions de réglage avec pack mémoire, le système audio BOSE® Surround, les sièges arrière chauffants, le volant sport GT et la direction assistée Servotronic Plus.

Au final, cette édition spéciale présente donc un intérêt certain avec un niveau d’équipement très complet. Ce qui revient à bénéficier d’un certain nombre d’options gratuites !

