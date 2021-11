Toyota C-HR Edition et Collection : des changements pour 2022

Toyota C-HR Edition

Le Toyota C-HR voit ses finitions Edition et Collection évoluer pour 2022. La présentation extérieure évolue avec l’arrivée de nouvelles jantes alliage 18″ Sukari, et également d’une nouvelle teinte Améthyste avec toit noir ou monoton.

A l’intérieur, le C-HR MY22 s’offre un nouveau système multimédia plus réactif, avec un assistant vocal performant, et des services connectés. Baptisé Toyota Smart Connect, ce nouveau système prend place sur toute la gamme à l’exception des finitions Dynamic et Dynamic Business.

Mais ce n’est pas tout avec une sellerie tissu et cuir synthétique souple sur le C-HR Edition. Autre nouveauté : des garnitures de couleur bronze.

Les commandes sont déjà ouvertes, avec des livraisons prévues début 2022.

Ces deux finitions Edition et Collection représentent plus de la moitié des ventes du Toyota C-HR en Europe. D’autres finitions sont disponibles, notamment la nouvelle finition GR Sport avec jantes alliage 19″ Altas, et badges GR sport, toit noir…

Les prix du C-HR débutent à 31100 euros, mais Toyota communique en ce moment sur un prix remisé de 26400 euros. A ce tarif, vous aurez la motorisation hybride de 122 ch et la finition Dynamic qui comprend déjà les jantes alliage 17″, le système de connectivité smartphone Apple CarPlay/Android Auto, la climatisation automatique bi-zone et la caméra de recul. Cette finition ne donne pas accès à la motorisation hybride de 184 ch.

Pour la finition Edition, les prix démarrent à 33050 euros, soit 1950 euros de plus que la finition Dynamic. L’équipement comprend en plus le système de démarrage et ouverture/fermeture sans clé « Smart Entry & Start », les seuils de portes en aluminium, les rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et le rétroviseur intérieur électrochrome.

De son côté le C-HR Collection prend place au-dessus des finitions Distinctive et GR Sport, à partir de 38550 euros. Les acheteurs ont le choix entre cuir alcantara et cuir grège. Tout est de série : système d’aide au stationnement automatique (S-IPA), système audio JBL® Premium avec 9 haut-parleurs, Phares adaptatifs…

Cette finition haute donne aussi le choix avec la motorisation hybride de 184 ch, proposée pour 2000 euros de plus que la motorisation de 122 ch.

Rien de fondamental donc dans ces évolutions, mais une gamme très complète et deux motorisations full hybrides parfaitement dans l’air du temps.

Toyota C-HR Edition et Collection

Toyota C-HR Edition et Collection

Toyota C-HR Edition et Collection

Toyota C-HR Edition et Collection