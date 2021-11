Jeu Concours Batman Mythology, la Batmobile !

Jeu concours Batman Myhtology

A l’occasion de la sortie du nouveau DC Comics consacré à la Batmobile, Actu Automobile vous fait gagner 5 exemplaires de ce nouveau livre ! Participez vite, et vous aurez un cadeau de plus sous le sapin !

Il vous suffit de vous rendre sur la page Facebook Actu Automobile pour valider votre participation, quelques clics suffisent. Fin du concours le 18 décembre 2021!

Les gagnants seront tirés au sort et annoncé le 20/12/2021 sur notre page Facebook.

Ce nouveau livre est édité par Urban Comics, et présente l’incontournable Batmobile. Un engin emblématique, que tout le monde connait ! La Batmobile a connu de nombreuses évolutions. Ce n’est qu’en février 1941 que le nom apparait dans un comics Batman : auparavant il devait se contenter de voitures plus classiques.

A partir de là, de nombreuses Batmobiles vont voir le jour. Avec des déclinaisons mythiques apparues dans les années 60, qui auront marqué les lecteurs et les spectateurs du dessin animé. Celle présentée sur la couverture du livre est celle apparue en 1989, dans le film réalisé par Tim Burton. Mélange de Corvette et de Chevrolet Impala, elle est parfaitement dans le thème chauve souris !

Plus récemment, la Batmobile s’est transformée en engin de chaos digne d’un véhicule militaire futuriste dans la trilogie Batman réalisée par Christopher Nolan.

Mais revenons au livre à gagner, qui présente également des voitures de combat furtives et racées utilisées par les accolytes de Batman, Robin et Nightwing. Une lecture sympa, qui permet d’en savoir un peu plus sur cet engin mythique. Pour gagner l’un des 5 exemplaires, à vous de jouer !