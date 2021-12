La nouvelle Fiat 500 proposée en essai 48h…payant !

nouvelle Fiat 500

Etes vous prêt à payer pour essayer votre future voiture ? C’est en tout cas la proposition faite par Fiat pour découvrir la nouvelle 500 100 % électrique. Mais rassurez-vous, Fiat ne vous facture pas l’essai d’une demi-heure : il s’agit d’essais plus longs d’une durée de 48H minimum. Un essai plus long permet de découvrir la voiture dans son cadre quotidien, avec ses trajets, et aussi de tester l’habitabilité et les aspects pratiques. Sans oublier le fait de découvrir pour beaucoup la conduite électrique et tout ce qui tourne autour, comme la recharge et l’autonomie limitée.

Le prix a été fixé à 30 euros par jour : pas vraiment donné.

Mais pour ceux qui passent ensuite commande d’une Fiat 500, le coût de l’essai sera déduit de leur commande. Bonne nouvelle pour ceux qui ont déjà un contrat en cours avec une Fiat 500 essence auprès de Leasys Rent : ils pourront passer sur le modèle électrique sans frais de sortie anticipée.

En un an, Fiat annonce avoir passé les 10.000 commandes de 500 électriques en France. Sur les 11 premiers mois de l’année, 22813 Fiat 500 ont été immatriculées : les versions thermiques demeurent majoritaires.

Fiat propose sa 500 électrique en location longue durée LLD à partir de 129 euros par mois pendant 37 mois et 30000 km, mais sous conditions de reprise. Un apport de 9350 euros est comptabilisé, et ramené à 850 euros. Ce qui comprend la déduction du bonus écologique de 6000 euros, et aussi d’une prime à la conversion de 2500 euros. Sans reprise, vous devrez donc régler un apport de 3350 euros.

Ce qui lissé sur 37 mois représente des loyers de 216 euros. A ce tarif, vous aurez la finition Action, le premier des 6 niveaux de finition. Et l’autonomie de 190 km ( cycle WLTP ), pour une puissance de moteur électrique de 95 ch. Le niveau d’équipement sera limité : climatisation manuelle, jantes en tôle 15″, pas de radars de recul ni de système multimédia évolué…Il faudra donc grimper en gamme, avec un loyer supérieur.