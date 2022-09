Renault Austral : les prix débutent à 33400 euros !

Le nouvel Austral Esprit Alpine vu de face

Le nouveau Renault Austral était déjà présenté depuis quelques semaines au configurateur Renault, mais sans qu’il soit possible de voir les tarifs.

Renault dévoile désormais les prix et ouvre les commandes. Et les prix sont assez élevés, puisqu’ils débutent tout de même à 33400 euros.

Le premier prix du Renault Austral face au Peugeot 3008

Cette entrée de gamme est l’Austral Equilibre Mild Hybrid advanced 130 ch, la seule motorisation proposée sur ce premier niveau. Si ce tarif semble élevé, la concurrence est au même niveau. Le Peugeot 3008 Active Pack Puretech 130 s’affiche à 33520 euros. Renault a donc calqué son tarif juste en-dessous, avec l’avantage de proposer un moteur plus sobre puisque doté de l’hybridation légère. De son côté le 3008 MHEV sera bien commercialisé, mais seulement l’année prochaine.

Je vous laisse voir le détail de l’équipement sur notre article quel Renault Austral pré-commander. Cette version dispose d’un équipement de départ relativement complet, mais d’une présentation un peu trop « basique ». Et fait évidemment l’impasse sur de nombreux équipements pratiques au quotidien telles que les aides pour se stationner.

Les tarifs de lancement du Renault Austral – septembre 2022

La finition Techno facturée 2500 euros de plus devrait donc largement être plébiscitée par les clients, avec une présentation enrichie à l’intérieur et à l’extérieur, mais aussi avec de nombreux équipements fonctionnels en plus. Cette finition Techno propose l’ensemble des motorisations : elle est clairement le coeur de gamme du modèle. Parmi les motorisations, les versions E-TECH Full Hybrid nécessitent de grimper à 39900 euros. Quitte à monter à ce niveau de prix, autant ajouter 800 euros et s’offrir la version 200 ch….

Nouveauté attendue, l’Austral Esprit Alpine et donc basé sur la version Techno n’est proposé qu’avec les motorisations les plus chères. Les prix débutent tout de même à 38800 euros. Le supplément de 1400 euros est raisonnable, de quoi favoriser les ventes de cette version. Et au passage embellir la présentation des Renault Austral qui vont rouler en ville, et donner envie à de nouveaux acheteurs !

De son côté la version Iconic est encore plus chère, avec des tarifs qui vont jusqu’à 43500 euros.

Nos deux versions préférées pour l’Austral

Au final, ceux qui ne veulent pas trop dépenser et souhaitent une boite automatique pourront s’orienter vers un Austral Techno Mild Hybrid 160 ch auto à 37400 euros.

Si le budget est plus conséquent, un Austral Techno Esprit Alpine E-TECH Full Hybrid 200 ch à 42100 euros permettra de bénéficier de la meilleure motorisation, et aussi du look Esprit Alpine.