Gabriel Attal confirme la nouvelle indemnité carburant travailleurs

Les nouvelles aides du gouvernement sur le carburant sont particulièrement attendues…Depuis le 16 novembre, l’aide de l’état est descendue à seulement 10 centimes par litre de carburant. Au premier janvier 2023, cette aide sera entièrement supprimée.

Fort heureusement pour une partie des français, une nouvelle aide sera mise en place. Gabriel Attal, actuellement ministre délégué chargé des Comptes publics a livré des informations sur ce sujet le 1er décembre au micro de RTL.

Une nouvelle indemnité carburant travailleurs en 2023

Le ministre indique que les contours de cette nouvelle indemnité carburant travailleurs seront fixés et communiqués dans les prochains jours : « On fait le choix de cibler notre aide sur l’essence sur les français qui travaillent. Et qui n’ont pas le choix d’utiliser leur voiture ».

Quel critères seront pris en compte pour permettre aux français de bénéficier de cette nouvelle aide ? Premier critère indiqué : travailler, ou déclarer des revenus d’activité. Ce qui inclut donc les salariés, mais aussi les travailleurs libéraux et auto-entrepreneurs. Pas d’aide donc pour les demandeurs d’emploi, ou les retraités.

Le deuxième critère sera simplement de disposer d’un véhicule.

Pour l’instant aucun seuil de distance n’est indiqué entre le domicile et le lieu de travail, mais cela pourrait être le cas. Ceux qui parcourent un kilométrage plus important pourraient bénéficier d’une bonification.

Un budget plus réduit pour les aides en 2023

En 2022, les aides sur les carburants auront coûté 8 milliards d’euros à l’état. Le nouveau budget qui sera affecté à la prochaine aide aux carburants est plus réduit : 1,7 milliard d’euros. Quatre fois plus réduit, ce budget ne permet donc pas d’aider tous les automobilistes de la même manière, d’où ce nouveau dispositif ciblé.

Le ministre n’a pas précisé lors de cette interview si des conditions de ressources seraient également prises en compte. Le flou demeure encore sur certaines modalités de l’aide.

Depuis la réduction des aides à la pompe le 16 novembre, les prix des carburants sont restés relativement stables. La baisse des aides n’a donc pas donné lieu à un affolement général. Mais rien ne dit que les prix ne vont pas s’envoler par la suite : ceux qui seront exclus par la nouvelle indemnité carburant n’auront alors aucun espoir de réduire leur budget carburant à la baisse. Alors que l’inflation demeure très élevée, cette évolution est certainement surveillée de près par le gouvernement.