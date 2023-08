Pininfarina B95, une barchetta électrique prévue en petite production

Pininfarina B95

Automobili Pininfarina a dévoilé la B95, la tout première hyper Barchetta tout-électrique au monde, lors de la Monterey Car Week. Ce chef-d’œuvre de design et de technologie allie la simplicité de sa carrosserie décapotable à des détails techniques de haut vol pour offrir une interprétation spectaculaire d’une voiture de course classique, soutenue par des performances électriques.

L’ADN Pininfarina dans une barchetta électrique

La philosophie de conception PURA d’Automobili Pininfarina exprime une silhouette élégante et des proportions dramatiques, comme le montre le concept PURA Vision récemment dévoilé. Les principes établis ici ont été traduits pour le B95, en équilibrant l’inspiration des voitures de course classiques emblématiques avec des éléments futuristes, tout en restant fidèles à la philosophie PURA.

Le B95 a donc été inspiré par le concept de design PURA Vision, conçu et développé en Italie par l’équipe interne d’experts d’Automobili Pininfarina. La voiture incarne la transformation de l’ADN des modèles classiques emblématiques de l’entreprise en un « avenir prometteur ». Son esthétique est épurée et futuriste à la fois, avec une peinture bi-ton qui assure en partie le spectacle.

Cette barchetta est une célébration de la conception intemporelle PURA et de la maîtrise technique. L’intérieur de la B95 est un mariage entre une voiture de course classique et un design futuriste, avec un tableau de bord inspiré des concepts de voiture de sport et une ambiance de cabine qui offre sécurité et confort aux occupants.

Elle est équipée de deux écrans aérodynamiques réglables, une première mondiale, qui préservent le design élégant tout en protégeant les occupants, offrant ainsi une expérience de conduite ultime en Barchetta.

10 exemplaires prévus livrés dès 2025

Le nom B95 est dérivé de « B » pour Barchetta et marquera le début de la production et des livraisons aux clients à partir de 2025, année du 95e anniversaire de Pininfarina SpA, la légendaire maison de design.

Seulement dix exemplaires sur mesure du B95 seront fabriqués pour des collectionneurs du monde entier, garantissant une rareté absolue. Le B95, la première hyper Barchetta tout-électrique au monde, sera proposé à partir de 4,4 millions d’euros.

Le B95 est propulsé par le même groupe motopropulseur de pointe que la Battista hyper GT, mais avec un réglage unique pour ce véhicule exceptionnel. Accélérant de 0 à 60 mi/h en moins de 2 secondes, le B95 atteint une vitesse maximale de plus de 300 km/h. Elle est en effet dotée de quatre moteurs électriques indépendants, un pour chaque roue, offrant une vectorisation complète du couple pour une tenue de route et des performances exceptionnelles.

Les concepteurs ont fait le choix d’une batterie lithium-ion haute capacité de 120 kWh, générant une puissance maximale de 1400 kW (1900 PS). La batterie peut être rechargée en aussi peu que 25 minutes à l’aide de chargeurs rapides DC jusqu’à 270 kW.

Ce nouveau jouet électrique ne se croisera donc pas sur tous les circuits, avec un nombre d’exemplaires très limité qui devrait surtout en faire un modèle exposé dans des collections privées…

